https://ria.ru/20210603/raketa-1735349655.html

В России могут создать многоразовую ракету для полетов к Луне

В России могут создать многоразовую ракету для полетов к Луне - РИА Новости, 03.06.2021

В России могут создать многоразовую ракету для полетов к Луне

Российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне, могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T03:28

2021-06-03T03:28

2021-06-03T03:29

роскосмос

хочу стать космонавтом

россия

александр блошенко

земля

blue origin

космос - риа наука

spacex

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне, могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного использования, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.В декабре 2020 года из публикации генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использоваться кислородно-метановые, из-за чего первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара" до 2032 года, хотя указ президента РФ Владимира Путина предписывал запустить первую сверхтяжелую ракету в 2028 году.В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты, так как необходимо использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.В мае генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что решение о создании "Енисея" и его облике может быть принято не ранее конца 2021 года. Тогда же исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил, что создание ракеты потребует 800 миллиардов рублей.Многоразовость - один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. У России многоразовых космических ракет пока нет, но ведется их разработка. В США в настоящее время многоразовые ступени в своей ракете Falcon использует компания SpaceX, а также Blue Origin - в ракете New Shepard. Компания Rocket Lab тоже собирается повторно использовать первые ступени ракеты Electron. Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.

https://ria.ru/20210530/raketa-1734775665.html

https://ria.ru/20210519/angara-a5-1732884787.html

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роскосмос, россия, александр блошенко, земля, blue origin, космос - риа наука, spacex, дмитрий рогозин, сша