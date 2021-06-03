В России могут создать многоразовую ракету для полетов к Луне
03:28 03.06.2021 (обновлено: 03:29 03.06.2021)
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне, могут оснастить возвращаемыми на Землю ступенями для повторного использования, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
"В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН", - говорится в материалах.
В декабре 2020 года из публикации генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использоваться кислородно-метановые, из-за чего первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара" до 2032 года, хотя указ президента РФ Владимира Путина предписывал запустить первую сверхтяжелую ракету в 2028 году.
В январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты, так как необходимо использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.
В мае генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что решение о создании "Енисея" и его облике может быть принято не ранее конца 2021 года. Тогда же исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил, что создание ракеты потребует 800 миллиардов рублей.
Многоразовость - один из главных трендов космического ракетостроения, призванный в первую очередь снизить стоимость пуска. У России многоразовых космических ракет пока нет, но ведется их разработка. В США в настоящее время многоразовые ступени в своей ракете Falcon использует компания SpaceX, а также Blue Origin - в ракете New Shepard. Компания Rocket Lab тоже собирается повторно использовать первые ступени ракеты Electron. Многоразовыми ракетами занимаются также в Китае и Европе.