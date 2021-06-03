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Суд отклонил иск осужденного за убийство историка Соколова к Понасенкову
Суд отклонил иск осужденного за убийство историка Соколова к Понасенкову - РИА Новости, 03.06.2021
Суд отклонил иск осужденного за убийство историка Соколова к Понасенкову
Савеловский суд Москвы оставил без удовлетворения иск осужденного за убийство доцента Олега Соколова к публицисту Евгению Понасенкову из-за утверждений о... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:08
2021-06-03T19:08
евгений понасенков
россия
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
москва
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оставил без удовлетворения иск осужденного за убийство доцента Олега Соколова к публицисту Евгению Понасенкову из-за утверждений о плагиате и краже научных концепций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Заявителю было отказано в удовлетворении исковых требований", - сказали в суде.По словам защиты, Соколов требовал в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации опровергнуть сведения, распространенные Понасенковым в 2018 году в видеороликах: обвинение в краже научных концепций, плагиате текста, организации избиения студентов на лекции, многочисленные оскорбления.Ранее суд удовлетворил иск с аналогичными требованиями, однако решение не устояло в кассационной инстанции и было направлено на пересмотр.В конце декабря 2020 года Октябрьский районный суд приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже Соколов заявлял, что на убийство его толкнуло "психотравмирующее воздействие" Понасенкова и последующая "травля". Последний свою причастность к травле отрицал.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки - тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Фрагменты женского тела также были найдены в квартире Соколова.
https://ria.ru/20201012/sokolov-1579450203.html
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евгений понасенков, россия, анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), москва, санкт-петербург, происшествия

Суд отклонил иск осужденного за убийство историка Соколова к Понасенкову

19:08 03.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Олег Соколов во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оставил без удовлетворения иск осужденного за убийство доцента Олега Соколова к публицисту Евгению Понасенкову из-за утверждений о плагиате и краже научных концепций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Заявителю было отказано в удовлетворении исковых требований", - сказали в суде.
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 17:19
Понасенков прокомментировал признание Соколовым вины в убийстве Ещенко
По словам защиты, Соколов требовал в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации опровергнуть сведения, распространенные Понасенковым в 2018 году в видеороликах: обвинение в краже научных концепций, плагиате текста, организации избиения студентов на лекции, многочисленные оскорбления.
Ранее суд удовлетворил иск с аналогичными требованиями, однако решение не устояло в кассационной инстанции и было направлено на пересмотр.
В конце декабря 2020 года Октябрьский районный суд приговорил Соколова к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему. Позже Соколов заявлял, что на убийство его толкнуло "психотравмирующее воздействие" Понасенкова и последующая "травля". Последний свою причастность к травле отрицал.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля 2020, 16:13
Понасенков в суде рассказал о пьянстве историка Соколова
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки - тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Фрагменты женского тела также были найдены в квартире Соколова.
 
Евгений ПонасенковРоссияАнастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)МоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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