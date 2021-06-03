Кравцов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
11:26 03.06.2021 (обновлено: 13:47 03.06.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПервый заместитель директора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Светлана Каражас и министр просвещения РФ Сергей Кравцов на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Кравцов опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что ЕГЭ идет штатно, соблюдаются требования Роспотребнадзора.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Кравцов был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.