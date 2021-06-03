https://ria.ru/20210603/pedvuzy-1735399113.html

Минпросвещения готовит программу модернизации педагогических вузов

Минпросвещения готовит программу модернизации педагогических вузов - РИА Новости, 03.06.2021

Минпросвещения готовит программу модернизации педагогических вузов

Минпросвещения РФ готовит программу модернизации педагогических вузов "Учитель будущего поколения России", сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:20

2021-06-03T12:20

2021-06-03T12:41

навигатор абитуриента

сн_образование

петербургский международный экономический форум

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей кравцов

образование - общество

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ готовит программу модернизации педагогических вузов "Учитель будущего поколения России", сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов."Мы реализуем поручение президента по поддержке педагогических вузов, которое президент дал в послании. Уже сформирована программа – пока рабочее название ее "Учитель будущего поколения России", – в рамках которой мы проведем полную модернизацию педагогических вузов не только с точки зрения условий, но и с точки зрения программ подготовки, с точки зрения повышения профессорского-преподавательского состава", - рассказал Кравцов в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.Глава Минпросвещения допустил рост среднего балла единого государственного экзамена (ЕГЭ) у поступающих в педагогические вузы в этом году."В этом году ждем, что также будет хороший прием... Мы прогнозируем возможное увеличение среднего балла в педагогические вузы", - рассказал он в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210421/pedvuzy-1729249986.html

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навигатор абитуриента, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), петербургский международный экономический форум (фонд), сергей кравцов, образование - общество, общество