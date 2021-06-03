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Юрист рассказал, как на вас могут оформить чужую фирму
Юрист рассказал, как на вас могут оформить чужую фирму - РИА Новости, 03.06.2021
Юрист рассказал, как на вас могут оформить чужую фирму
Этому способствует цифровизация: облегчая множество бюрократических процедур, она делает личные данные граждан более доступными для злоумышленников, рассказала... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T03:15
2021-06-03T03:20
надежда ермолаева
россия
мошенничество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Этому способствует цифровизация: облегчая множество бюрократических процедур, она делает личные данные граждан более доступными для злоумышленников, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.Поэтому следует быть внимательными — если на ваше имя начали приходить странные письма о долгах перед третьими лицами или государством, или вызовы в налоговые органы, следует проверить, не стали ли вы невольным участником чьей-то незаконной схемы.Для этого можно использовать сервисы ФНС России на сайте nalog.gov.ru, прочие государственные и коммерческие ресурсы. В случае выявления неприятных подробностей — срочно обращайтесь в налоговые и правоохранительные органы, советует Ермолаева.
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надежда ермолаева, россия, мошенничество, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Юрист рассказал, как на вас могут оформить чужую фирму

03:15 03.06.2021 (обновлено: 03:20 03.06.2021)
 
© Fotolia / jogyxБизнес
Бизнес - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Fotolia / jogyx
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Этому способствует цифровизация: облегчая множество бюрократических процедур, она делает личные данные граждан более доступными для злоумышленников, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.

"Существующая система регистрации фирм выстроена так, что практически на всех этапах собирания документов, их предоставления в органы ФНС России, осуществляется проверка, однако такая проверка является первичной и поверхностной. Следовательно, при хорошо организованной фальсификации у проверяющего органа просто не будет оснований отказать в регистрации фирмы", — говорит юрист.

Поэтому следует быть внимательными — если на ваше имя начали приходить странные письма о долгах перед третьими лицами или государством, или вызовы в налоговые органы, следует проверить, не стали ли вы невольным участником чьей-то незаконной схемы.
Для этого можно использовать сервисы ФНС России на сайте nalog.gov.ru, прочие государственные и коммерческие ресурсы. В случае выявления неприятных подробностей — срочно обращайтесь в налоговые и правоохранительные органы, советует Ермолаева.
Недвижимость - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Надежда ЕрмолаеваРоссияМошенничествоФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
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