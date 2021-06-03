https://ria.ru/20210603/oformlenie-1735346270.html

Юрист рассказал, как на вас могут оформить чужую фирму

Юрист рассказал, как на вас могут оформить чужую фирму - РИА Новости, 03.06.2021

Юрист рассказал, как на вас могут оформить чужую фирму

Этому способствует цифровизация: облегчая множество бюрократических процедур, она делает личные данные граждан более доступными для злоумышленников, рассказала... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T03:15

2021-06-03T03:15

2021-06-03T03:20

надежда ермолаева

россия

мошенничество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Этому способствует цифровизация: облегчая множество бюрократических процедур, она делает личные данные граждан более доступными для злоумышленников, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.Поэтому следует быть внимательными — если на ваше имя начали приходить странные письма о долгах перед третьими лицами или государством, или вызовы в налоговые органы, следует проверить, не стали ли вы невольным участником чьей-то незаконной схемы.Для этого можно использовать сервисы ФНС России на сайте nalog.gov.ru, прочие государственные и коммерческие ресурсы. В случае выявления неприятных подробностей — срочно обращайтесь в налоговые и правоохранительные органы, советует Ермолаева.

https://ria.ru/20210203/lishenie-1595773572.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда ермолаева, россия, мошенничество, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество