Юрист рассказал, как на вас могут оформить чужую фирму
03:15 03.06.2021 (обновлено: 03:20 03.06.2021)
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Этому способствует цифровизация: облегчая множество бюрократических процедур, она делает личные данные граждан более доступными для злоумышленников, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.
"Существующая система регистрации фирм выстроена так, что практически на всех этапах собирания документов, их предоставления в органы ФНС России, осуществляется проверка, однако такая проверка является первичной и поверхностной. Следовательно, при хорошо организованной фальсификации у проверяющего органа просто не будет оснований отказать в регистрации фирмы", — говорит юрист.
Поэтому следует быть внимательными — если на ваше имя начали приходить странные письма о долгах перед третьими лицами или государством, или вызовы в налоговые органы, следует проверить, не стали ли вы невольным участником чьей-то незаконной схемы.
Для этого можно использовать сервисы ФНС России на сайте nalog.gov.ru, прочие государственные и коммерческие ресурсы. В случае выявления неприятных подробностей — срочно обращайтесь в налоговые и правоохранительные органы, советует Ермолаева.
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