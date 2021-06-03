https://ria.ru/20210603/nato-1735495595.html

Встреча Путина и Байдена отвечает интересам НАТО, заявил Столтенберг

Встреча Путина и Байдена отвечает интересам НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 03.06.2021

Встреча Путина и Байдена отвечает интересам НАТО, заявил Столтенберг

Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина после саммита НАТО в Брюсселе отвечает интересам альянса, сообщил генсек организации Йенс... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:36

2021-06-03T18:36

2021-06-03T18:57

россия

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джо байден

владимир путин

йенс столтенберг

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина после саммита НАТО в Брюсселе отвечает интересам альянса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.По словам Столтенеберга, страны НАТО "должны стремиться к лучшим отношениям с Россией, Россия – наш сосед, мы должны снизить напряженность. Но даже если мы не верим, что такие отношения возможны в ближайшем будущем, мы должны говорить с Россией даже в непростой ситуации, обсуждать вопросы транспарентности, сокращения рисков".Генсек НАТО выразил надежду, что президенты США Джо Байден и России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи обсудят вопросы контроля над вооружениями."Важная тема – это контроль вооружений. Я рад тому, что президенты Байден и Путин договорились продлить СНВ, это единственное крупное соглашение о вооружениях, которое по-прежнему существует. Но нам нужно идти дальше, включать большее число, больший диапазон систем вооружения в режимы контроля. Я надеюсь, что они обсудят вопрос контроля над вооружениями в ходе предстоящей встречи", - сказал он по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.Столтенберг добавил, что приветствует "тот факт, что сначала состоится встреча Байдена с лидерами НАТО, а затем он встретится с Путиным"."Надеюсь, что мы до этой встречи обсудим вопрос контроля над вооружениями", - заключил он.Также Йенс Столтенберг рассказал, что лидеры НАТО на саммите 14 июня в Брюсселе будут обсуждать действия России "на Украине и у ее границ"."Я уверен, что на нашем саммите лидеры будут обсуждать эти возмутительные действия Белоруссии (в связи с вынужденной посадкой самолета Rayanair в Минске), а также продолжающуюся модель действий России, включая ее продолжающееся значительное военное присутствие на Украине и у ее границ. Уровень присутствия российских военных и оружия в регионе остается высоким. НАТО продолжает очень внимательно следить за ситуацией", - сказал он.

https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html

https://ria.ru/20210601/lavrov-1735126854.html

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россия, нато, джо байден, владимир путин, йенс столтенберг, сша, в мире