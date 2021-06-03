Выставка о высокой и повседневной моде открылась в Музее фотографии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Выставка работ легендарного американского фотографа Билла Каннингема "Мода на подиумах и тротуарах", открылась в Мультимедиа Арт Музее, где проходит фестиваль "Мода и стиль в фотографии-2021".В экспозицию вошли 150 снимков, на которых запечатлены 50 лет элитарной и уличной моды.Как отметила директор музея, Каннингем "фотографировал Барбару Стрейзанд или Жаклин Кеннеди-Онассис на улице, совершенно не узнаваемых".В его объектив попадали Элизабет Тейлор, Дэвид Боуи, Карл Лагерфельд, Лучано Паваротти, Михаил Барышников.В экспозиции можно увидеть фото, на которых жители Нью-Йорка разгуливают по проспектам и авеню в безумных, но удобных плащах, платьях и кроссовках, джемперах с этническими узорами или блузками с невообразимыми рюшами.Каннингем запечатлел женщин, которые начали ходить на работу в кроссовках, а не на каблуках, показал начало популярности джинсов с низкой посадкой.Эти снимки располагаются рядом с фото молодой Анны Винтур, Клаудии Шиффер или Анны Пьяджи на приемах и вечеринках.Увидеть работы легендарного фотографа можно до 10 июля.Одновременно в МАММ открылась выставка "Здесь цель одна — доставить развлеченье".На ней показаны работы студии Джона Хайнда (Эльмара Людвига, Эдмунда Негеле, Дэвида Ноубла) 1960—1970-х годов. Это стилизованные под открытки снимки посетителей центров отдыха "Батлинс" (в них впервые придумали модель "все включено").Эта выставка будет открыта до 29 августа.Также начал работу смотр Эрвина Олафа. "Шанхай – Палм-Спрингс" (также продлится до 29 августа).В этом проекте Олаф исследует проблемы современного мира: одиночество, разобщенность, неравенство. Самая впечатляющая часть выставки — видеопортреты (записанные ролики демонстрируются в массивных рамах, которые имитируют фоторамки). На них герои, глядя в камеру, говорят простые, но понятными людям во всем мире, слова: "Люби меня!" или "Услышь меня!"А на выставке Кока Рамишвили "Световые машины" показывается, как мастер интерпретирует темы движения, соотношения времени и пространства, восприятия света.Выставка продлится до 10 июля.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Выставка работ легендарного американского фотографа Билла Каннингема "Мода на подиумах и тротуарах", открылась в Мультимедиа Арт Музее, где проходит фестиваль "Мода и стиль в фотографии-2021".
В экспозицию вошли 150 снимков, на которых запечатлены 50 лет элитарной и уличной моды.
"Каннингем был первым из тех, кто заинтересовался как мода с подиума становится частью повседневной жизни, — рассказала РИА Новости директор МАММ Ольга Свиблова. — Он смотрел на это как на исследовательскую проблему. Его работы — это рассказы о вечеринках и расследования о том, как жил Нью-Йорк"
Как отметила директор музея, Каннингем "фотографировал Барбару Стрейзанд или Жаклин Кеннеди-Онассис на улице, совершенно не узнаваемых".
В его объектив попадали Элизабет Тейлор, Дэвид Боуи, Карл Лагерфельд, Лучано Паваротти, Михаил Барышников.
В экспозиции можно увидеть фото, на которых жители Нью-Йорка разгуливают по проспектам и авеню в безумных, но удобных плащах, платьях и кроссовках, джемперах с этническими узорами или блузками с невообразимыми рюшами.
Каннингем запечатлел женщин, которые начали ходить на работу в кроссовках, а не на каблуках, показал начало популярности джинсов с низкой посадкой.
Ава Черри и Дэвид Боуи. Вечеринка премии Грэмми. 1 марта 1975
Эти снимки располагаются рядом с фото молодой Анны Винтур, Клаудии Шиффер или Анны Пьяджи на приемах и вечеринках.
Увидеть работы легендарного фотографа можно до 10 июля.
Одновременно в МАММ открылась выставка "Здесь цель одна — доставить развлеченье".
На ней показаны работы студии Джона Хайнда (Эльмара Людвига, Эдмунда Негеле, Дэвида Ноубла) 1960—1970-х годов. Это стилизованные под открытки снимки посетителей центров отдыха "Батлинс" (в них впервые придумали модель "все включено").
В этом проекте Олаф исследует проблемы современного мира: одиночество, разобщенность, неравенство. Самая впечатляющая часть выставки — видеопортреты (записанные ролики демонстрируются в массивных рамах, которые имитируют фоторамки). На них герои, глядя в камеру, говорят простые, но понятными людям во всем мире, слова: "Люби меня!" или "Услышь меня!"
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