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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210603/muzei-1735313494.html
Выставка о высокой и повседневной моде открылась в Музее фотографии
Выставка о высокой и повседневной моде открылась в Музее фотографии - РИА Новости, 03.06.2021
Выставка о высокой и повседневной моде открылась в Музее фотографии
Выставка работ легендарного американского фотографа Билла Каннингема "Мода на подиумах и тротуарах", открылась в Мультимедиа Арт Музее, где проходит фестиваль... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T07:43
2021-06-03T07:49
выставки
культура
анна винтур
новости культуры
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мультимедиа арт музей
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Выставка работ легендарного американского фотографа Билла Каннингема "Мода на подиумах и тротуарах", открылась в Мультимедиа Арт Музее, где проходит фестиваль "Мода и стиль в фотографии-2021".В экспозицию вошли 150 снимков, на которых запечатлены 50 лет элитарной и уличной моды.Как отметила директор музея, Каннингем "фотографировал Барбару Стрейзанд или Жаклин Кеннеди-Онассис на улице, совершенно не узнаваемых".В его объектив попадали Элизабет Тейлор, Дэвид Боуи, Карл Лагерфельд, Лучано Паваротти, Михаил Барышников.В экспозиции можно увидеть фото, на которых жители Нью-Йорка разгуливают по проспектам и авеню в безумных, но удобных плащах, платьях и кроссовках, джемперах с этническими узорами или блузками с невообразимыми рюшами.Каннингем запечатлел женщин, которые начали ходить на работу в кроссовках, а не на каблуках, показал начало популярности джинсов с низкой посадкой.Эти снимки располагаются рядом с фото молодой Анны Винтур, Клаудии Шиффер или Анны Пьяджи на приемах и вечеринках.Увидеть работы легендарного фотографа можно до 10 июля.Одновременно в МАММ открылась выставка "Здесь цель одна — доставить развлеченье".На ней показаны работы студии Джона Хайнда (Эльмара Людвига, Эдмунда Негеле, Дэвида Ноубла) 1960—1970-х годов. Это стилизованные под открытки снимки посетителей центров отдыха "Батлинс" (в них впервые придумали модель "все включено").Эта выставка будет открыта до 29 августа.Также начал работу смотр Эрвина Олафа. "Шанхай – Палм-Спрингс" (также продлится до 29 августа).В этом проекте Олаф исследует проблемы современного мира: одиночество, разобщенность, неравенство. Самая впечатляющая часть выставки — видеопортреты (записанные ролики демонстрируются в массивных рамах, которые имитируют фоторамки). На них герои, глядя в камеру, говорят простые, но понятными людям во всем мире, слова: "Люби меня!" или "Услышь меня!"А на выставке Кока Рамишвили "Световые машины" показывается, как мастер интерпретирует темы движения, соотношения времени и пространства, восприятия света.Выставка продлится до 10 июля.
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выставки, анна винтур, новости культуры, музеи, мультимедиа арт музей, ольга свиблова, дэвид боуи, лучано паваротти

Выставка о высокой и повседневной моде открылась в Музее фотографии

07:43 03.06.2021 (обновлено: 07:49 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Анна НехаеваВыставки
Выставки - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Анна Нехаева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Выставка работ легендарного американского фотографа Билла Каннингема "Мода на подиумах и тротуарах", открылась в Мультимедиа Арт Музее, где проходит фестиваль "Мода и стиль в фотографии-2021".
В экспозицию вошли 150 снимков, на которых запечатлены 50 лет элитарной и уличной моды.

"Каннингем был первым из тех, кто заинтересовался как мода с подиума становится частью повседневной жизни, — рассказала РИА Новости директор МАММ Ольга Свиблова. — Он смотрел на это как на исследовательскую проблему. Его работы — это рассказы о вечеринках и расследования о том, как жил Нью-Йорк"

Как отметила директор музея, Каннингем "фотографировал Барбару Стрейзанд или Жаклин Кеннеди-Онассис на улице, совершенно не узнаваемых".
© РИА Новости / Анна Нехаева

На выставке ""Мода на подиумах и тротуарах

Выставки
1 из 6

На выставке ""Мода на подиумах и тротуарах

© РИА Новости / Анна Нехаева
© Фото : Bill Cunningham

Кэролайн и Джон Кеннеди. 1981

Кэролайн и Джон Кеннеди. 1981
2 из 6

Кэролайн и Джон Кеннеди. 1981

© Фото : Bill Cunningham
© РИА Новости / Анна Нехаева

Экспозиция выставки "Мода на подиумах и тротуарах"

Выставки
3 из 6

Экспозиция выставки "Мода на подиумах и тротуарах"

© РИА Новости / Анна Нехаева
© Фото : Bill Cunningham

Барбара Стрейзанд. 1980-е

Барбара Стрейзанд. 1980-е
4 из 6

Барбара Стрейзанд. 1980-е

© Фото : Bill Cunningham
© Фото : Bill Cunningham

Карл Лагерфельд и Клаудия Шиффер. 1992

Карл Лагерфельд и Клаудия Шиффер. 1992
5 из 6

Карл Лагерфельд и Клаудия Шиффер. 1992

© Фото : Bill Cunningham
© Фото : Bill CunninghamСлучайная встреча: Дональд Трамп. 25 мая 1989
Случайная встреча: Дональд Трамп. 25 мая 1989
6 из 6
Случайная встреча: Дональд Трамп. 25 мая 1989
© Фото : Bill Cunningham
1 из 6

На выставке ""Мода на подиумах и тротуарах

© РИА Новости / Анна Нехаева
2 из 6

Кэролайн и Джон Кеннеди. 1981

© Фото : Bill Cunningham
3 из 6

Экспозиция выставки "Мода на подиумах и тротуарах"

© РИА Новости / Анна Нехаева
4 из 6

Барбара Стрейзанд. 1980-е

© Фото : Bill Cunningham
5 из 6

Карл Лагерфельд и Клаудия Шиффер. 1992

© Фото : Bill Cunningham
6 из 6
Случайная встреча: Дональд Трамп. 25 мая 1989
© Фото : Bill Cunningham
В его объектив попадали Элизабет Тейлор, Дэвид Боуи, Карл Лагерфельд, Лучано Паваротти, Михаил Барышников.
В экспозиции можно увидеть фото, на которых жители Нью-Йорка разгуливают по проспектам и авеню в безумных, но удобных плащах, платьях и кроссовках, джемперах с этническими узорами или блузками с невообразимыми рюшами.
Каннингем запечатлел женщин, которые начали ходить на работу в кроссовках, а не на каблуках, показал начало популярности джинсов с низкой посадкой.
© Фото : Bill CunninghamАва Черри и Дэвид Боуи. Вечеринка премии Грэмми. 1 марта 1975
Ава Черри и Дэвид Боуи. Вечеринка премии Грэмми. 1 марта 1975 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : Bill Cunningham
Ава Черри и Дэвид Боуи. Вечеринка премии Грэмми. 1 марта 1975
Эти снимки располагаются рядом с фото молодой Анны Винтур, Клаудии Шиффер или Анны Пьяджи на приемах и вечеринках.
Увидеть работы легендарного фотографа можно до 10 июля.
Одновременно в МАММ открылась выставка "Здесь цель одна — доставить развлеченье".
На ней показаны работы студии Джона Хайнда (Эльмара Людвига, Эдмунда Негеле, Дэвида Ноубла) 1960—1970-х годов. Это стилизованные под открытки снимки посетителей центров отдыха "Батлинс" (в них впервые придумали модель "все включено").
© РИА Новости / Анна Нехаева

Посетительница на выставке "Здесь цель одна — доставить развлеченье"

Выставки
1 из 3

Посетительница на выставке "Здесь цель одна — доставить развлеченье"

© РИА Новости / Анна Нехаева
© Фото : Эльмар ЛюдвигЦентр отдыха "Батлинс Эр". Лаунж-бар и крытый бассейн с подогревом (нижний уровень)
Центр отдыха Батлинс Эр. Лаунж-бар и крытый бассейн с подогревом (нижний уровень)
2 из 3
Центр отдыха "Батлинс Эр". Лаунж-бар и крытый бассейн с подогревом (нижний уровень)
© Фото : Эльмар Людвиг
© Фото : Эльмар ЛюдвигЦентр отдыха "Батлинс Богнор-Риджис". Детская игровая площадка
Центр отдыха Батлинс Богнор-Риджис. Детская игровая площадка
3 из 3
Центр отдыха "Батлинс Богнор-Риджис". Детская игровая площадка
© Фото : Эльмар Людвиг
1 из 3

Посетительница на выставке "Здесь цель одна — доставить развлеченье"

© РИА Новости / Анна Нехаева
2 из 3
Центр отдыха "Батлинс Эр". Лаунж-бар и крытый бассейн с подогревом (нижний уровень)
© Фото : Эльмар Людвиг
3 из 3
Центр отдыха "Батлинс Богнор-Риджис". Детская игровая площадка
© Фото : Эльмар Людвиг
"Обитатели этих центров ужинают, празднуют, читают, веселятся. И это показано иронично и забавно. Это такая рекламная, но правдивая эстетика", — отмечает Свиблова.
Эта выставка будет открыта до 29 августа.
Также начал работу смотр Эрвина Олафа. "Шанхай – Палм-Спрингс" (также продлится до 29 августа).
© РИА Новости / Анна Нехаева

Посетительницы на выставке "Шанхай – Палм-Спрингс"

Выставки
1 из 6

Посетительницы на выставке "Шанхай – Палм-Спрингс"

© РИА Новости / Анна Нехаева
© Фото : Эрвин ОлафАмериканская мечта. Автопортрет с Алексом. Из серии "Палм-Спрингс". 2018
Американская мечта. Автопортрет с Алексом. Из серии Палм-Спрингс. 2018
2 из 6
Американская мечта. Автопортрет с Алексом. Из серии "Палм-Спрингс". 2018
© Фото : Эрвин Олаф
© Фото : Эрвин ОлафВоздушный змей. Из серии "Палм-Спрингс". 2018
Воздушный змей. Из серии Палм-Спрингс. 2018
3 из 6
Воздушный змей. Из серии "Палм-Спрингс". 2018
© Фото : Эрвин Олаф
© Фото : Кока Рамишвили

Из серии Рамишвили "Световые машины". 2017

Из серии Световые машины. 2017
4 из 6

Из серии Рамишвили "Световые машины". 2017

© Фото : Кока Рамишвили
© Фото : Кока Рамишвили

Работа серии Рамишвили "Сотворение". 2017

Из серии Сотворение. 2017
5 из 6

Работа серии Рамишвили "Сотворение". 2017

© Фото : Кока Рамишвили
© Фото : Кока Рамишвили

Фото Рамишвили из серии "Световые машины". 2017

Из серии Световые машины. 2017
6 из 6

Фото Рамишвили из серии "Световые машины". 2017

© Фото : Кока Рамишвили
1 из 6

Посетительницы на выставке "Шанхай – Палм-Спрингс"

© РИА Новости / Анна Нехаева
2 из 6
Американская мечта. Автопортрет с Алексом. Из серии "Палм-Спрингс". 2018
© Фото : Эрвин Олаф
3 из 6
Воздушный змей. Из серии "Палм-Спрингс". 2018
© Фото : Эрвин Олаф
4 из 6

Из серии Рамишвили "Световые машины". 2017

© Фото : Кока Рамишвили
5 из 6

Работа серии Рамишвили "Сотворение". 2017

© Фото : Кока Рамишвили
6 из 6

Фото Рамишвили из серии "Световые машины". 2017

© Фото : Кока Рамишвили
В этом проекте Олаф исследует проблемы современного мира: одиночество, разобщенность, неравенство. Самая впечатляющая часть выставки — видеопортреты (записанные ролики демонстрируются в массивных рамах, которые имитируют фоторамки). На них герои, глядя в камеру, говорят простые, но понятными людям во всем мире, слова: "Люби меня!" или "Услышь меня!"
© Фото : Кока РамишвилиИз серии "Световые машины". 2017
Из серии Световые машины. 2017
1 из 4
Из серии "Световые машины". 2017
© Фото : Кока Рамишвили
© Фото : Кока РамишвилиИз серии "Световые машины". 2017
Из серии Световые машины. 2017
2 из 4
Из серии "Световые машины". 2017
© Фото : Кока Рамишвили
© Фото : Кока РамишвилиИз серии "Сотворение". 2017
Из серии Сотворение. 2017
3 из 4
Из серии "Сотворение". 2017
© Фото : Кока Рамишвили
© Фото : Кока РамишвилиСияние (Лицо). 2017
Сияние (Лицо). 2017
4 из 4
Сияние (Лицо). 2017
© Фото : Кока Рамишвили
1 из 4
Из серии "Световые машины". 2017
© Фото : Кока Рамишвили
2 из 4
Из серии "Световые машины". 2017
© Фото : Кока Рамишвили
3 из 4
Из серии "Сотворение". 2017
© Фото : Кока Рамишвили
4 из 4
Сияние (Лицо). 2017
© Фото : Кока Рамишвили
А на выставке Кока Рамишвили "Световые машины" показывается, как мастер интерпретирует темы движения, соотношения времени и пространства, восприятия света.
Выставка продлится до 10 июля.
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