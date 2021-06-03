https://ria.ru/20210603/minselkhoz-1735442876.html
Минсельхоз заявил о стабилизации цен на социально значимые продукты
Минсельхоз заявил о стабилизации цен на социально значимые продукты - РИА Новости, 03.06.2021
Минсельхоз заявил о стабилизации цен на социально значимые продукты
Российские власти справились с ростом цен, действия правительства привел к стабилизации стоимости основных социально значимых товаров, сообщил глава Минсельхоза РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:56
2021-06-03T14:56
2021-06-03T14:57
петербургский международный экономический форум
россия
цены
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
продукты
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские власти справились с ростом цен, действия правительства привел к стабилизации стоимости основных социально значимых товаров, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."С ростом цен мы справились. Те решения правительства, которые были приняты, привели к тому, что цены стабилизировались на основные социально значимые товары. В случае необходимости будут приниматься дополнительные меры", - сказал Патрушев в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.Министр также сообщил, что в настоящее время активно ведутся переговоры о создании интервенционного фонда зерна и создании интервенционного фонда по сахару. "В случае, если соответствующие решения будут приняты, положительные решения, то на будущее, на перспективу мы будем иметь чуть больше механизмов для сдерживания цен, чем было до этого", - подчеркнул глава Минсельхоза.
https://ria.ru/20210602/rosstat-1735325464.html
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россия, цены, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), продукты, экономика