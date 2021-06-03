https://ria.ru/20210603/minselkhoz-1735442876.html

Минсельхоз заявил о стабилизации цен на социально значимые продукты

Минсельхоз заявил о стабилизации цен на социально значимые продукты - РИА Новости, 03.06.2021

Минсельхоз заявил о стабилизации цен на социально значимые продукты

Российские власти справились с ростом цен, действия правительства привел к стабилизации стоимости основных социально значимых товаров, сообщил глава Минсельхоза РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:56

2021-06-03T14:56

2021-06-03T14:57

петербургский международный экономический форум

россия

цены

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

продукты

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_0:163:3112:1914_1920x0_80_0_0_89182d039a435d9969bdb52a10f7fbb6.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские власти справились с ростом цен, действия правительства привел к стабилизации стоимости основных социально значимых товаров, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев."С ростом цен мы справились. Те решения правительства, которые были приняты, привели к тому, что цены стабилизировались на основные социально значимые товары. В случае необходимости будут приниматься дополнительные меры", - сказал Патрушев в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.Министр также сообщил, что в настоящее время активно ведутся переговоры о создании интервенционного фонда зерна и создании интервенционного фонда по сахару. "В случае, если соответствующие решения будут приняты, положительные решения, то на будущее, на перспективу мы будем иметь чуть больше механизмов для сдерживания цен, чем было до этого", - подчеркнул глава Минсельхоза.

https://ria.ru/20210602/rosstat-1735325464.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), продукты, экономика