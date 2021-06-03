https://ria.ru/20210603/memorandum-1735507117.html

Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с "РЖД"

Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с "РЖД" - РИА Новости, 03.06.2021

Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с "РЖД"

Меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:24

2021-06-03T19:24

2021-06-03T19:24

новости подмосковья

олег белозеров

ржд

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Об этом сообщил телеканал "360".Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Развитие железных дорог Центрального узла – это один из самых сложных наших проектов, который выводит транспортный сервис для жителей Подмосковья на принципиально новый уровень. В обязательном порядке формируется безбарьерная среда, удобные и безопасные условия для всех пассажиров", – завил Белозеров.Документ определяет основные направления сотрудничества для улучшения качества транспортного обслуживания в Подмосковье. В ближайшие годы в регионе запустят МЦД-3 (Зеленоград – Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный). Кроме того, в области откроются новые маршруты электричек и организуют легкорельсовый железнодорожный транспорт.Несколькими годами ранее в регионе запустили первые две линии Московских центральных диаметров, соединяющих область со столицей. Также в Подмосковье реконструировали 28 пешеходных переходов и построили восемь станций.Пригородные поезда Московской области стали комфортнее и удобнее. Скорость движения электричек увеличилась, а интервал движения сократился. При этом уровень безопасности вырос на 25%.

https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735459770.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег белозеров, ржд, андрей воробьев, московская область (подмосковье)