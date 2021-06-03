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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210603/memorandum-1735507117.html
Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с "РЖД"
Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с "РЖД" - РИА Новости, 03.06.2021
Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с "РЖД"
Меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:24
2021-06-03T19:24
новости подмосковья
олег белозеров
ржд
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Об этом сообщил телеканал "360".Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Развитие железных дорог Центрального узла – это один из самых сложных наших проектов, который выводит транспортный сервис для жителей Подмосковья на принципиально новый уровень. В обязательном порядке формируется безбарьерная среда, удобные и безопасные условия для всех пассажиров", – завил Белозеров.Документ определяет основные направления сотрудничества для улучшения качества транспортного обслуживания в Подмосковье. В ближайшие годы в регионе запустят МЦД-3 (Зеленоград – Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный). Кроме того, в области откроются новые маршруты электричек и организуют легкорельсовый железнодорожный транспорт.Несколькими годами ранее в регионе запустили первые две линии Московских центральных диаметров, соединяющих область со столицей. Также в Подмосковье реконструировали 28 пешеходных переходов и построили восемь станций.Пригородные поезда Московской области стали комфортнее и удобнее. Скорость движения электричек увеличилась, а интервал движения сократился. При этом уровень безопасности вырос на 25%.
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олег белозеров, ржд, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с "РЖД"

19:24 03.06.2021
 
© РИА Новости / Александр ГальперовЛоготип "РЖД"
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Об этом сообщил телеканал "360".
Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Развитие железных дорог Центрального узла – это один из самых сложных наших проектов, который выводит транспортный сервис для жителей Подмосковья на принципиально новый уровень. В обязательном порядке формируется безбарьерная среда, удобные и безопасные условия для всех пассажиров", – завил Белозеров.
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Документ определяет основные направления сотрудничества для улучшения качества транспортного обслуживания в Подмосковье. В ближайшие годы в регионе запустят МЦД-3 (Зеленоград – Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный). Кроме того, в области откроются новые маршруты электричек и организуют легкорельсовый железнодорожный транспорт.
Несколькими годами ранее в регионе запустили первые две линии Московских центральных диаметров, соединяющих область со столицей. Также в Подмосковье реконструировали 28 пешеходных переходов и построили восемь станций.
Пригородные поезда Московской области стали комфортнее и удобнее. Скорость движения электричек увеличилась, а интервал движения сократился. При этом уровень безопасности вырос на 25%.
 
Новости ПодмосковьяОлег БелозеровРЖДАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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