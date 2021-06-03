https://ria.ru/20210603/memorandum-1735507117.html
Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с "РЖД"
Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с "РЖД" - РИА Новости, 03.06.2021
Подмосковье подписало меморандум о сотрудничестве с "РЖД"
Меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:24
2021-06-03T19:24
2021-06-03T19:24
новости подмосковья
олег белозеров
ржд
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735506293_0:91:3232:1909_1920x0_80_0_0_313195cf84d6106dfe6d17bfadeb50f3.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Об этом сообщил телеканал "360".Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Развитие железных дорог Центрального узла – это один из самых сложных наших проектов, который выводит транспортный сервис для жителей Подмосковья на принципиально новый уровень. В обязательном порядке формируется безбарьерная среда, удобные и безопасные условия для всех пассажиров", – завил Белозеров.Документ определяет основные направления сотрудничества для улучшения качества транспортного обслуживания в Подмосковье. В ближайшие годы в регионе запустят МЦД-3 (Зеленоград – Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный). Кроме того, в области откроются новые маршруты электричек и организуют легкорельсовый железнодорожный транспорт.Несколькими годами ранее в регионе запустили первые две линии Московских центральных диаметров, соединяющих область со столицей. Также в Подмосковье реконструировали 28 пешеходных переходов и построили восемь станций.Пригородные поезда Московской области стали комфортнее и удобнее. Скорость движения электричек увеличилась, а интервал движения сократился. При этом уровень безопасности вырос на 25%.
https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735459770.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735506293_283:0:2950:2000_1920x0_80_0_0_10ddfd9861ea83cacb6f32be48ceb4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег белозеров, ржд, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Меморандум о сотрудничестве по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Развитие железных дорог Центрального узла – это один из самых сложных наших проектов, который выводит транспортный сервис для жителей Подмосковья на принципиально новый уровень. В обязательном порядке формируется безбарьерная среда, удобные и безопасные условия для всех пассажиров", – завил Белозеров.
Документ определяет основные направления сотрудничества для улучшения качества транспортного обслуживания в Подмосковье. В ближайшие годы в регионе запустят МЦД-3 (Зеленоград – Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный). Кроме того, в области откроются новые маршруты электричек и организуют легкорельсовый железнодорожный транспорт.
Несколькими годами ранее в регионе запустили первые две линии Московских центральных диаметров, соединяющих область со столицей. Также в Подмосковье реконструировали 28 пешеходных переходов и построили восемь станций.
Пригородные поезда Московской области стали комфортнее и удобнее. Скорость движения электричек увеличилась, а интервал движения сократился. При этом уровень безопасности вырос на 25%.