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Минтранс планирует создать еще один лоукостер

Минтранс планирует создать еще один лоукостер - РИА Новости, 03.06.2021

Минтранс планирует создать еще один лоукостер

В РФ может появиться ещё один лоукостер - в средней полосе, заявил в ходе сессии "Транспортный каркас экономики" на ПМЭФ министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T09:53

2021-06-03T09:53

2021-06-03T11:05

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

аэрофлот

министерство транспорта рф (минтранс россии)

виталий савельев

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В РФ может появиться ещё один лоукостер - в средней полосе, заявил в ходе сессии "Транспортный каркас экономики" на ПМЭФ министр транспорта РФ Виталий Савельев.Сейчас в РФ один лоукостер - "Победа" (входит в группу "Аэрофлот")."Задача Минтранса, имея такую перспективную модель (имеется в виду "Победа" - ред.), и все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок... Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки", - сказал Савельев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), аэрофлот, министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, экономика