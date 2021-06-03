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https://ria.ru/20210603/kurort-1735469893.html
В Ленобласти создадут новый оздоровительный курорт
В Ленобласти создадут новый оздоровительный курорт - РИА Новости, 03.06.2021
В Ленобласти создадут новый оздоровительный курорт
Новый проект по созданию оздоровительного курорта построят в Ломоносовском районе Ленинградской области; соглашение о сотрудничестве по реализации проекта... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:38
2021-06-03T17:10
туризм
ленинградская область
россия
курорт
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Новый проект по созданию оздоровительного курорта построят в Ломоносовском районе Ленинградской области; соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором АО "Горки Гольф клуб" Екатериной Сениной в рамках Петербургского международного экономического форума.Проект предполагает создание на территории действующего гольф-курорта медицинского оздоровительного центра со СПА-зоной и фитнес-центром, строительство дополнительного номерного фонда — таунхаусов и апартаментов. Также инвестиции будут направлены на создание дополнительных спортивных объектов — открытого ледового катка площадью 800 квадратных метров с искусственной системой охлаждения, экотропы для велопрогулок и скандинавской ходьбы протяженностью три километра. Планируемый объем инвестиций составит более 600 миллионов рублей, на объекте будут создано сто новых рабочих мест.АО "Горки Гольф клуб" учреждено на территории Ленинградской области в 2010 году и реализует проект первого в регионе круглогодичного гольф-курорта с чемпионским гольф-полем и гостиничной инфраструктурой. На сегодня инвестиции в проект составили 1,2 миллиарда рублей. В настоящий момент на территории курорта находится 18-ти луночное гольф-поле, включенное в реестр спортивных объектов Минспорта РФ, на котором ежегодно проводятся международные и всероссийские турниры по гольфу; четырехзвездочный отель; коттеджи для аренды; СПА-комплекс с открытым подогреваемым бассейном, джакузи, сауной, тренажерным залом; ресторан и конференц-залы для деловых мероприятий.
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туризм, россия, курорт, александр дрозденко, ленинградская область

В Ленобласти создадут новый оздоровительный курорт

16:38 03.06.2021 (обновлено: 17:10 03.06.2021)
 
© Depositphotos / WillardПоле для гольфа
Поле для гольфа - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / Willard
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Новый проект по созданию оздоровительного курорта построят в Ломоносовском районе Ленинградской области; соглашение о сотрудничестве по реализации проекта подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором АО "Горки Гольф клуб" Екатериной Сениной в рамках Петербургского международного экономического форума.
Проект предполагает создание на территории действующего гольф-курорта медицинского оздоровительного центра со СПА-зоной и фитнес-центром, строительство дополнительного номерного фонда — таунхаусов и апартаментов. Также инвестиции будут направлены на создание дополнительных спортивных объектов — открытого ледового катка площадью 800 квадратных метров с искусственной системой охлаждения, экотропы для велопрогулок и скандинавской ходьбы протяженностью три километра. Планируемый объем инвестиций составит более 600 миллионов рублей, на объекте будут создано сто новых рабочих мест.
"Необходимость качественного развития внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры мы особенно ощутили в период пандемии. Наша задача — сделать отдых в Ленинградской области интересным, комфортным и с пользой для здоровья, именно поэтому мы уделяем такое внимание новым направлениям — экологическим маршрутам, гастрономическим фестивалям, водному туризму и многим другим. И конечно, важно, чтобы в регионе создавались современные гостиничные комплексы для размещения", — подчеркнул губернатор.
АО "Горки Гольф клуб" учреждено на территории Ленинградской области в 2010 году и реализует проект первого в регионе круглогодичного гольф-курорта с чемпионским гольф-полем и гостиничной инфраструктурой. На сегодня инвестиции в проект составили 1,2 миллиарда рублей. В настоящий момент на территории курорта находится 18-ти луночное гольф-поле, включенное в реестр спортивных объектов Минспорта РФ, на котором ежегодно проводятся международные и всероссийские турниры по гольфу; четырехзвездочный отель; коттеджи для аренды; СПА-комплекс с открытым подогреваемым бассейном, джакузи, сауной, тренажерным залом; ресторан и конференц-залы для деловых мероприятий.
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Ленинградская областьТуризмРоссияКурортАлександр ДрозденкоЛенинградская область
 
 
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