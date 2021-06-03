https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735359289.html

Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени

Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени - РИА Новости, 03.06.2021

Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени

Заболеваемость COVID-19 возрастет в осенний период, если темп вакцинирования от инфекции останется на низком уровне, заявил РИА Новости академик РАН, экс-глава... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:46

2021-06-03T08:46

2021-06-03T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 возрастет в осенний период, если темп вакцинирования от инфекции останется на низком уровне, заявил РИА Новости академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко."Поскольку он (коронавирус - ред.) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период - это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем", - рассказал Онищенко.По его словам, если темпы вакцинирования будут на таком же низком уровне, то "рост заболеваемости будет", потому что прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, еще очень маленькая.

https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735345600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество