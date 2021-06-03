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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735359289.html
Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени
Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени - РИА Новости, 03.06.2021
Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени
Заболеваемость COVID-19 возрастет в осенний период, если темп вакцинирования от инфекции останется на низком уровне, заявил РИА Новости академик РАН, экс-глава... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:46
2021-06-03T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 возрастет в осенний период, если темп вакцинирования от инфекции останется на низком уровне, заявил РИА Новости академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко."Поскольку он (коронавирус - ред.) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период - это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем", - рассказал Онищенко.По его словам, если темпы вакцинирования будут на таком же низком уровне, то "рост заболеваемости будет", потому что прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, еще очень маленькая.
https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735345600.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 к осени

08:46 03.06.2021 (обновлено: 11:12 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 возрастет в осенний период, если темп вакцинирования от инфекции останется на низком уровне, заявил РИА Новости академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Поскольку он (коронавирус - ред.) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период - это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем", - рассказал Онищенко.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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По его словам, если темпы вакцинирования будут на таком же низком уровне, то "рост заболеваемости будет", потому что прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, еще очень маленькая.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
 
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