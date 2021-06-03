https://ria.ru/20210603/kanny-1735449698.html

Серебренников: рад, что "Петровых в гриппе" увидят в Каннах

Серебренников: рад, что "Петровых в гриппе" увидят в Каннах - РИА Новости, 03.06.2021

Серебренников: рад, что "Петровых в гриппе" увидят в Каннах

Режиссер Кирилл Серебренников рассказал, что "Петровы в гриппе" – это честное и искреннее кино, которое очень важно для него, поэтому он рад, что фильм увидят... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:31

2021-06-03T15:31

2021-06-03T15:31

культура

тимофей трибунцев

юрий колокольников

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чулпан хаматова

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников рассказал, что "Петровы в гриппе" – это честное и искреннее кино, которое очень важно для него, поэтому он рад, что фильм увидят зрители Каннского фестиваля.Ранее генеральный директор смотра Тьерри Фремо сообщил, что фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля.По словам Серебренникова, которого цитирует пресс-служба компании Sony Pictures Productions and Releasing Russia, его новый фильм – "попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту"."Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное. И я рад, что зрители Канн посмотрят фильм, который для меня оказался таким важным", - сказал Серебренников.Продюсер проекта Илья Стюарт в свою очередь отметил, что "Петровы в гриппе" – одна из самых ожидаемых картин в мире."События прошлого года внесли ряд изменений в наши планы и судьбу картины, поэтому мы невероятно рады, что мировая премьера фильма наконец-то состоится на самом важном, на мой взгляд, фестивале, в одном из самых главных кинозалов в Европе.", - процитировали в пресс-службе слова продюсера.Фильм рассказывает о самой обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.Главные роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев. Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.

https://ria.ru/20200205/1564236952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимофей трибунцев, юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, юлия пересильд, иван дорн , чулпан хаматова, каннский кинофестиваль, кирилл серебренников