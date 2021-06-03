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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210603/kanny-1735449698.html
Серебренников: рад, что "Петровых в гриппе" увидят в Каннах
Серебренников: рад, что "Петровых в гриппе" увидят в Каннах - РИА Новости, 03.06.2021
Серебренников: рад, что "Петровых в гриппе" увидят в Каннах
Режиссер Кирилл Серебренников рассказал, что "Петровы в гриппе" – это честное и искреннее кино, которое очень важно для него, поэтому он рад, что фильм увидят... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:31
2021-06-03T15:31
культура
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников рассказал, что "Петровы в гриппе" – это честное и искреннее кино, которое очень важно для него, поэтому он рад, что фильм увидят зрители Каннского фестиваля.Ранее генеральный директор смотра Тьерри Фремо сообщил, что фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля.По словам Серебренникова, которого цитирует пресс-служба компании Sony Pictures Productions and Releasing Russia, его новый фильм – "попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту"."Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное. И я рад, что зрители Канн посмотрят фильм, который для меня оказался таким важным", - сказал Серебренников.Продюсер проекта Илья Стюарт в свою очередь отметил, что "Петровы в гриппе" – одна из самых ожидаемых картин в мире."События прошлого года внесли ряд изменений в наши планы и судьбу картины, поэтому мы невероятно рады, что мировая премьера фильма наконец-то состоится на самом важном, на мой взгляд, фестивале, в одном из самых главных кинозалов в Европе.", - процитировали в пресс-службе слова продюсера.Фильм рассказывает о самой обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.Главные роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев. Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.
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тимофей трибунцев, юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, юлия пересильд, иван дорн , чулпан хаматова, каннский кинофестиваль, кирилл серебренников

Серебренников: рад, что "Петровых в гриппе" увидят в Каннах

15:31 03.06.2021
 
© SPPR (2021)Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе
© SPPR (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников рассказал, что "Петровы в гриппе" – это честное и искреннее кино, которое очень важно для него, поэтому он рад, что фильм увидят зрители Каннского фестиваля.
Ранее генеральный директор смотра Тьерри Фремо сообщил, что фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля.
По словам Серебренникова, которого цитирует пресс-служба компании Sony Pictures Productions and Releasing Russia, его новый фильм – "попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту".
"Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное. И я рад, что зрители Канн посмотрят фильм, который для меня оказался таким важным", - сказал Серебренников.
Продюсер проекта Илья Стюарт в свою очередь отметил, что "Петровы в гриппе" – одна из самых ожидаемых картин в мире.
"События прошлого года внесли ряд изменений в наши планы и судьбу картины, поэтому мы невероятно рады, что мировая премьера фильма наконец-то состоится на самом важном, на мой взгляд, фестивале, в одном из самых главных кинозалов в Европе.", - процитировали в пресс-службе слова продюсера.
Фильм рассказывает о самой обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.
Главные роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев. Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.
Алексей Сальников - РИА Новости, 1920, 05.02.2020
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Автор "Петровых в гриппе": жду, что читатели меня побьют
 
КультураТимофей ТрибунцевЮрий КолокольниковКино и сериалыНовости культурыЮлия ПересильдИван ДорнЧулпан ХаматоваКаннский кинофестивальКирилл Серебренников
 
 
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