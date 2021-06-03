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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210603/kanny-1735417048.html
"Петровы в гриппе" Серебренникова вошел в конкурс Каннского фестиваля
"Петровы в гриппе" Серебренникова вошел в конкурс Каннского фестиваля - РИА Новости, 03.06.2021
"Петровы в гриппе" Серебренникова вошел в конкурс Каннского фестиваля
Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:20
2021-06-03T13:26
культура
кино и сериалы
новости культуры
каннский кинофестиваль
кирилл серебренников
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ПАРИЖ, 3 июн- РИА Новости, Людмила Орищенко. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля, сообщил генеральный директор смотра Тьерри Фремо.В четверг организаторы объявляют программу киносмотра.По словам Фремо, в конкурсную программу вошли более 20 фильмов."Фильм Кирилла Серебренникова называется "Петровы в гриппе", - сказал Фремо.Он напомнил, что фильм российского режиссера "Лето" уже участвовал в программе фестиваля в 2019 году."Мы не знаем, сможет ли он приехать", - продолжил гендиректор киносмотра.
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кино и сериалы, новости культуры, каннский кинофестиваль, кирилл серебренников

"Петровы в гриппе" Серебренникова вошел в конкурс Каннского фестиваля

13:20 03.06.2021 (обновлено: 13:26 03.06.2021)
 
© SPPR (2021)Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе
© SPPR (2021)
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 июн- РИА Новости, Людмила Орищенко. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля, сообщил генеральный директор смотра Тьерри Фремо.
В четверг организаторы объявляют программу киносмотра.
По словам Фремо, в конкурсную программу вошли более 20 фильмов.
"Фильм Кирилла Серебренникова называется "Петровы в гриппе", - сказал Фремо.
Он напомнил, что фильм российского режиссера "Лето" уже участвовал в программе фестиваля в 2019 году.
"Мы не знаем, сможет ли он приехать", - продолжил гендиректор киносмотра.
Алексей Сальников - РИА Новости, 1920, 05.02.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыКаннский кинофестивальКирилл Серебренников
 
 
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