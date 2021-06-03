https://ria.ru/20210603/kanny-1735417048.html

"Петровы в гриппе" Серебренникова вошел в конкурс Каннского фестиваля

"Петровы в гриппе" Серебренникова вошел в конкурс Каннского фестиваля - РИА Новости, 03.06.2021

"Петровы в гриппе" Серебренникова вошел в конкурс Каннского фестиваля

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:20

2021-06-03T13:20

2021-06-03T13:26

культура

кино и сериалы

новости культуры

каннский кинофестиваль

кирилл серебренников

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ПАРИЖ, 3 июн- РИА Новости, Людмила Орищенко. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля, сообщил генеральный директор смотра Тьерри Фремо.В четверг организаторы объявляют программу киносмотра.По словам Фремо, в конкурсную программу вошли более 20 фильмов."Фильм Кирилла Серебренникова называется "Петровы в гриппе", - сказал Фремо.Он напомнил, что фильм российского режиссера "Лето" уже участвовал в программе фестиваля в 2019 году."Мы не знаем, сможет ли он приехать", - продолжил гендиректор киносмотра.

https://ria.ru/20200205/1564236952.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, каннский кинофестиваль, кирилл серебренников