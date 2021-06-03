Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/iran-1735351200.html
Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН
Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН - РИА Новости, 03.06.2021
Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН
Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией, следует из письма генсека Организации объединенных наций... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T05:30
2021-06-03T10:24
антониу гутерреш
волкан бозкыр
генеральная ассамблея оон
сан-томе
цар
сомали
оон
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg
ООН, 3 июн — РИА Новости. Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией, следует из письма генсека Организации объединенных наций Антониу Гутерреша председателю ГА Волкану Бозкыру.Согласно cтатье 19, член Организации объединенной нации, за которым числится задолженность по уплате взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, "если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".Тем не менее Генеральная Ассамблея может разрешить стране участвовать в голосовании, если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от государства обстоятельствам.В письме в списке должников числятся пять государств: ЦАР, Иран, Сан-Томе и Принсипи, Коморские Острова, а также Сомали. Тем не менее Генассамблея постановила разрешить последним трем принимать участие в голосовании в Ассамблее до конца этой сессии.После погашения задолженности государство вновь обретает право голосовать. Как следует из письма Гутерреша, для восстановления права голосовать Ирану необходимо внести в бюджет организации 16 251 298 долларов, а ЦАР — 29 395 долларов.
https://ria.ru/20210529/neft-1734743019.html
https://ria.ru/20210524/svpd-1733637740.html
сан-томе
цар
сомали
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d329756c17d682b4f1641f1cf28b6085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу гутерреш, волкан бозкыр, генеральная ассамблея оон, сан-томе, цар, сомали, оон, иран, в мире

Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН

05:30 03.06.2021 (обновлено: 10:24 03.06.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ООН, 3 июн — РИА Новости. Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией, следует из письма генсека Организации объединенных наций Антониу Гутерреша председателю ГА Волкану Бозкыру.

"На данный момент за пятью странами-членами (ООН. — Прим. ред.) числится задолженность в соответствии с условиями cтатьи 19 Устава ООН", — говорится в письме.

Согласно cтатье 19, член Организации объединенной нации, за которым числится задолженность по уплате взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, "если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".
Тем не менее Генеральная Ассамблея может разрешить стране участвовать в голосовании, если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от государства обстоятельствам.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 17:54
Иран не подтвердил сообщения о поставках нефти в США
В письме в списке должников числятся пять государств: ЦАР, Иран, Сан-Томе и Принсипи, Коморские Острова, а также Сомали. Тем не менее Генассамблея постановила разрешить последним трем принимать участие в голосовании в Ассамблее до конца этой сессии.
После погашения задолженности государство вновь обретает право голосовать. Как следует из письма Гутерреша, для восстановления права голосовать Ирану необходимо внести в бюджет организации 16 251 298 долларов, а ЦАР — 29 395 долларов.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 13:23
Иран проинформировал МАГАТЭ о продлении ядерной сделки на месяц
 
Антониу ГутеррешВолкан БозкырГенеральная Ассамблея ООНСан-ТомеЦАРСомалиООНИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния