https://ria.ru/20210603/iran-1735351200.html

Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН

Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН - РИА Новости, 03.06.2021

Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН

Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией, следует из письма генсека Организации объединенных наций... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T05:30

2021-06-03T05:30

2021-06-03T10:24

антониу гутерреш

волкан бозкыр

генеральная ассамблея оон

сан-томе

цар

сомали

оон

иран

в мире

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ООН, 3 июн — РИА Новости. Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией, следует из письма генсека Организации объединенных наций Антониу Гутерреша председателю ГА Волкану Бозкыру.Согласно cтатье 19, член Организации объединенной нации, за которым числится задолженность по уплате взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, "если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".Тем не менее Генеральная Ассамблея может разрешить стране участвовать в голосовании, если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от государства обстоятельствам.В письме в списке должников числятся пять государств: ЦАР, Иран, Сан-Томе и Принсипи, Коморские Острова, а также Сомали. Тем не менее Генассамблея постановила разрешить последним трем принимать участие в голосовании в Ассамблее до конца этой сессии.После погашения задолженности государство вновь обретает право голосовать. Как следует из письма Гутерреша, для восстановления права голосовать Ирану необходимо внести в бюджет организации 16 251 298 долларов, а ЦАР — 29 395 долларов.

https://ria.ru/20210529/neft-1734743019.html

https://ria.ru/20210524/svpd-1733637740.html

сан-томе

цар

сомали

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, волкан бозкыр, генеральная ассамблея оон, сан-томе, цар, сомали, оон, иран, в мире