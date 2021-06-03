Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН
05:30 03.06.2021 (обновлено: 10:24 03.06.2021)
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 3 июн — РИА Новости. Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией, следует из письма генсека Организации объединенных наций Антониу Гутерреша председателю ГА Волкану Бозкыру.
"На данный момент за пятью странами-членами (ООН. — Прим. ред.) числится задолженность в соответствии с условиями cтатьи 19 Устава ООН", — говорится в письме.
Согласно cтатье 19, член Организации объединенной нации, за которым числится задолженность по уплате взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, "если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года".
Тем не менее Генеральная Ассамблея может разрешить стране участвовать в голосовании, если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от государства обстоятельствам.
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В письме в списке должников числятся пять государств: ЦАР, Иран, Сан-Томе и Принсипи, Коморские Острова, а также Сомали. Тем не менее Генассамблея постановила разрешить последним трем принимать участие в голосовании в Ассамблее до конца этой сессии.
После погашения задолженности государство вновь обретает право голосовать. Как следует из письма Гутерреша, для восстановления права голосовать Ирану необходимо внести в бюджет организации 16 251 298 долларов, а ЦАР — 29 395 долларов.