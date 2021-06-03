https://ria.ru/20210603/investitsiya-1735352063.html

EY выяснила, какие страны больше всего инвестировали в Россию

EY выяснила, какие страны больше всего инвестировали в Россию - РИА Новости, 03.06.2021

EY выяснила, какие страны больше всего инвестировали в Россию

Германия в 2020 году заняла первое место по инвестициям в экономику России, второе место разделили между собой Китай и США, показало ежегодное исследование... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T06:19

2021-06-03T06:19

2021-06-03T06:19

петербургский международный экономический форум

россия

александр ивлев

петербургский международный экономический форум (фонд)

снг

франция

италия

в мире

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Германия в 2020 году заняла первое место по инвестициям в экономику России, второе место разделили между собой Китай и США, показало ежегодное исследование международной компании EY "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год", подготовленное к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Документ есть в распоряжении РИА Новости.В 2020 году второе место разделили между собой Китай и США, каждая страна вложила средства в 15 проектов. Более половины американских компаний, как и немецкий бизнес инвестировали в агропродовольственный сектор. Китай продолжил тенденцию развития высокотехнологичных направлений: наибольшее количество китайских проектов в 2020 году было в сфере электроники, а годом ранее лидером китайских инвестиций стала отрасль программного обеспечения и ИТ-услуг.На третье место с седьмого в 2019 году поднялась Италия, увеличив количество инвестиционных проектов в России с 6 до 13. "Таким образом, Италия восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику после резкого сокращения инвестиционных проектов в России в 2019 году. Более половины итальянских инвестиций были связаны с производством машин и оборудования". - отметили в EY.Управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ рассказал, что на четвертой строчке оказалась Франция. "Впервые не вошли в топ-стран Нидерланды, Южная Корея и Япония. Раньше они всегда входили в десятку крупнейших инвесторов в страну. Индия и Швеция попали в этот рейтинг", - отметил он.Секторы успехаЭксперты указывают, что производство неизменно остается самой привлекательной отраслью для инвестиций в России. Количество ПИИ в этой области по сравнению с 2019 годом осталось неизменным и составило 107 проектов. Больше всего проектов в области производства принадлежат Германии, Китаю, Италии и США.Лидером среди иностранных инвесторов, как и в предыдущие годы, стал агропродовольственный сектор, количество проектов ПИИ – 42. "Один из факторов успеха этого сектора – импортозамещение. Другая причина – действующее с 2014 года продовольственное эмбарго. В агропром больше всего инвестируют Германия и США", - объясняют авторы.Второе место неизменно занимает производство машин и оборудования, где лидерами являются Италия, Германия, США и Китай.В Санкт-Петербурге и Ленинградской области инвестиции направлены в 16 проектов, основная страна-инвестор в проекты – Германия. Третье место в списке в этом году заняла республика Татарстан – 10 проектов ПИИ, что на 11% выше, чем в 2019 году. Главный инвестор региона – Китай, который вкладывает в секторы электроники и производства и поставок транспорта.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/reyting-1735351854.html

https://ria.ru/20200731/1575211360.html

https://ria.ru/20210603/komi-1735346960.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр ивлев, петербургский международный экономический форум (фонд), снг, франция, италия, в мире, экономика