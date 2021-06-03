В курорт "Охта Парк" Ленобласти инвестируют более 4,5 млрд рублей
16:34 03.06.2021 (обновлено: 16:37 03.06.2021)
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПосетитель горнолыжного курорта "Охта-Парк" в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В один из самых популярных курортных парков Ленинградской области - "Охта Парк" инвестируют более 4,5 миллиарда рублей для строительства новых лыжных трасс, стадиона, СПА-центра, а также продолжит развитие жилой и социальной инфраструктуры, соответствующее соглашение было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Свои подписи в соглашении о сотрудничестве по реализации проекта развития туристическо-рекреационной зоны "Охта Парк" поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и собственник АО "Компания Колос" Дмитрий Новиков.
Планируемый объем инвестиций в проект составит более 4,5 миллиардов рублей, при этом будет создано около 600 рабочих мест. Компания планирует развитие по всем направлениям. Так, для любителей спорта будет построена трасса для беговых лыж с системами искусственного снегообразования и освещения, лыжероллерные трассы и стадион. На территории планируется создание искусственных озер, расширения и наполнения парковой зоны, установки аттракционов, расширение зоны ледовых дорожек, строительство СПА-центра.
На курорте также реализуется проект строительства жилой недвижимости "Образ жизни", который сейчас состоит из трех деревень, застроенных индивидуальными коттеджами, дуплексами и домами на несколько семей. В дальнейшем количество жилых поселков на курорте будет увеличиваться. Для обеспечения инфраструктуры поселков летом 2021 года будет введен в эксплуатацию супермаркет, а в будущем планируется строительство частной школы.
"Мы давно реализуем несколько общих проектов. Компанию "Колос" мало кто знает, а вот "Охта парк" - да, ведь там есть все для хорошего отдыха. Компания расширяется и в парке появятся лыжероллерные трассы, спа-центры, комплексы для постоянного сезонного проживания, ледовый дворец и другое. Таким образом, у нас появится круглогодичный парк отдыха, спорта и развлечения", - отметил Дрозденко.