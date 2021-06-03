https://ria.ru/20210603/investitsii-1735468591.html

В курорт "Охта Парк" Ленобласти инвестируют более 4,5 млрд рублей

В курорт "Охта Парк" Ленобласти инвестируют более 4,5 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2021

В курорт "Охта Парк" Ленобласти инвестируют более 4,5 млрд рублей

В один из самых популярных курортных парков Ленинградской области - "Охта Парк" инвестируют более 4,5 миллиарда рублей для строительства новых лыжных трасс,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:34

2021-06-03T16:34

2021-06-03T16:37

туризм

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

ленинградская область

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В один из самых популярных курортных парков Ленинградской области - "Охта Парк" инвестируют более 4,5 миллиарда рублей для строительства новых лыжных трасс, стадиона, СПА-центра, а также продолжит развитие жилой и социальной инфраструктуры, соответствующее соглашение было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Свои подписи в соглашении о сотрудничестве по реализации проекта развития туристическо-рекреационной зоны "Охта Парк" поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и собственник АО "Компания Колос" Дмитрий Новиков.Планируемый объем инвестиций в проект составит более 4,5 миллиардов рублей, при этом будет создано около 600 рабочих мест. Компания планирует развитие по всем направлениям. Так, для любителей спорта будет построена трасса для беговых лыж с системами искусственного снегообразования и освещения, лыжероллерные трассы и стадион. На территории планируется создание искусственных озер, расширения и наполнения парковой зоны, установки аттракционов, расширение зоны ледовых дорожек, строительство СПА-центра.На курорте также реализуется проект строительства жилой недвижимости "Образ жизни", который сейчас состоит из трех деревень, застроенных индивидуальными коттеджами, дуплексами и домами на несколько семей. В дальнейшем количество жилых поселков на курорте будет увеличиваться. Для обеспечения инфраструктуры поселков летом 2021 года будет введен в эксплуатацию супермаркет, а в будущем планируется строительство частной школы.

https://ria.ru/20210603/lenoblast-1735409177.html

ленинградская область

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туризм, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, пмэф