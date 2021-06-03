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Ленинградская область
https://ria.ru/20210603/investitsii-1735468591.html
В курорт "Охта Парк" Ленобласти инвестируют более 4,5 млрд рублей
В курорт "Охта Парк" Ленобласти инвестируют более 4,5 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2021
В курорт "Охта Парк" Ленобласти инвестируют более 4,5 млрд рублей
В один из самых популярных курортных парков Ленинградской области - "Охта Парк" инвестируют более 4,5 миллиарда рублей для строительства новых лыжных трасс,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:34
2021-06-03T16:37
туризм
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В один из самых популярных курортных парков Ленинградской области - "Охта Парк" инвестируют более 4,5 миллиарда рублей для строительства новых лыжных трасс, стадиона, СПА-центра, а также продолжит развитие жилой и социальной инфраструктуры, соответствующее соглашение было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Свои подписи в соглашении о сотрудничестве по реализации проекта развития туристическо-рекреационной зоны "Охта Парк" поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и собственник АО "Компания Колос" Дмитрий Новиков.Планируемый объем инвестиций в проект составит более 4,5 миллиардов рублей, при этом будет создано около 600 рабочих мест. Компания планирует развитие по всем направлениям. Так, для любителей спорта будет построена трасса для беговых лыж с системами искусственного снегообразования и освещения, лыжероллерные трассы и стадион. На территории планируется создание искусственных озер, расширения и наполнения парковой зоны, установки аттракционов, расширение зоны ледовых дорожек, строительство СПА-центра.На курорте также реализуется проект строительства жилой недвижимости "Образ жизни", который сейчас состоит из трех деревень, застроенных индивидуальными коттеджами, дуплексами и домами на несколько семей. В дальнейшем количество жилых поселков на курорте будет увеличиваться. Для обеспечения инфраструктуры поселков летом 2021 года будет введен в эксплуатацию супермаркет, а в будущем планируется строительство частной школы.
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туризм, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, пмэф

В курорт "Охта Парк" Ленобласти инвестируют более 4,5 млрд рублей

16:34 03.06.2021 (обновлено: 16:37 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкПосетитель горнолыжного курорта "Охта-Парк" в Ленинградской области
Посетитель горнолыжного курорта Охта-Парк в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В один из самых популярных курортных парков Ленинградской области - "Охта Парк" инвестируют более 4,5 миллиарда рублей для строительства новых лыжных трасс, стадиона, СПА-центра, а также продолжит развитие жилой и социальной инфраструктуры, соответствующее соглашение было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Свои подписи в соглашении о сотрудничестве по реализации проекта развития туристическо-рекреационной зоны "Охта Парк" поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и собственник АО "Компания Колос" Дмитрий Новиков.
Планируемый объем инвестиций в проект составит более 4,5 миллиардов рублей, при этом будет создано около 600 рабочих мест. Компания планирует развитие по всем направлениям. Так, для любителей спорта будет построена трасса для беговых лыж с системами искусственного снегообразования и освещения, лыжероллерные трассы и стадион. На территории планируется создание искусственных озер, расширения и наполнения парковой зоны, установки аттракционов, расширение зоны ледовых дорожек, строительство СПА-центра.
На курорте также реализуется проект строительства жилой недвижимости "Образ жизни", который сейчас состоит из трех деревень, застроенных индивидуальными коттеджами, дуплексами и домами на несколько семей. В дальнейшем количество жилых поселков на курорте будет увеличиваться. Для обеспечения инфраструктуры поселков летом 2021 года будет введен в эксплуатацию супермаркет, а в будущем планируется строительство частной школы.
"Мы давно реализуем несколько общих проектов. Компанию "Колос" мало кто знает, а вот "Охта парк" - да, ведь там есть все для хорошего отдыха. Компания расширяется и в парке появятся лыжероллерные трассы, спа-центры, комплексы для постоянного сезонного проживания, ледовый дворец и другое. Таким образом, у нас появится круглогодичный парк отдыха, спорта и развлечения", - отметил Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
12:51Ленинградская область
Комплекс по производству порошка для пожаротушения построят в Ленобласти
 
Ленинградская областьТуризмПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоЛенинградская областьПМЭФ
 
 
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