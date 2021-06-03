https://ria.ru/20210603/investitsii-1735374566.html

Глава Ленобласти определил перспективы инвестиций в регион

Глава Ленобласти определил перспективы инвестиций в регион - РИА Новости, 03.06.2021

Глава Ленобласти определил перспективы инвестиций в регион

Цифровизация, "зеленая энергетика", здравоохранение, логистика и транспорт — такие ключевые отрасли обозначил губернатор Ленинградской области Александр... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:49

2021-06-03T10:49

2021-06-03T10:49

ленинградская область

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

ленинградская область

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн —РИА Новости. Цифровизация, "зеленая энергетика", здравоохранение, логистика и транспорт — такие ключевые отрасли обозначил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко для привлечения инвесторов в регион.Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания бизнес-форума "4-й День предпринимателей: Россия в Мекленбурге – Передней Померании" в рамках Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).По его словам, Ленинградская область не меняет правила игры для инвесторов, и эта стабильность - политическая и социальная - позволяет бизнесу приходить в регион и развиваться.Он пояснил, что, в частности, обновлен областной закон о специальных инвестиционных контрактах (СПИК 2.0). Суть этого механизма в том, что инвестор внедряет современные технологии, которые позволят производить промышленную продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне, а государство оказывает ему поддержку. Участники СПИК получают налоговые льготы: снижение налога на прибыль в региональной и федеральной части до 5%, снижение налога на имущество до 0%. Также в области действует Закон о региональном инвестиционном проекте (РИП) стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих. Объем вложений для РИП начинается от 50 миллионов рублей, а налог на прибыль снижен до 10%.Кроме того, в регионе обновлена интегрированная региональная информационная система "Инвестиционное развитие территории Ленинградской области" (ИРИС). С ее помощью можно найти площадку для размещения нового производства в Ленинградской области с учетом инфраструктурных потребностей проекта можно из приложения в телефоне или с компьютера. Если говорить, об институтах поддержки бизнеса в регионе, то для комфортного взаимодействия с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов в режиме "единого окна" работает Агентство экономического развития Ленинградской области.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210527/ipoteka-1734394293.html

россия

ленинградская область

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, пмэф, экономика