https://ria.ru/20210603/investitsii-1735374566.html
Глава Ленобласти определил перспективы инвестиций в регион
Глава Ленобласти определил перспективы инвестиций в регион - РИА Новости, 03.06.2021
Глава Ленобласти определил перспективы инвестиций в регион
Цифровизация, "зеленая энергетика", здравоохранение, логистика и транспорт — такие ключевые отрасли обозначил губернатор Ленинградской области Александр... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:49
2021-06-03T10:49
2021-06-03T10:49
ленинградская область
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
ленинградская область
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн —РИА Новости. Цифровизация, "зеленая энергетика", здравоохранение, логистика и транспорт — такие ключевые отрасли обозначил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко для привлечения инвесторов в регион.Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания бизнес-форума "4-й День предпринимателей: Россия в Мекленбурге – Передней Померании" в рамках Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).По его словам, Ленинградская область не меняет правила игры для инвесторов, и эта стабильность - политическая и социальная - позволяет бизнесу приходить в регион и развиваться.Он пояснил, что, в частности, обновлен областной закон о специальных инвестиционных контрактах (СПИК 2.0). Суть этого механизма в том, что инвестор внедряет современные технологии, которые позволят производить промышленную продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне, а государство оказывает ему поддержку. Участники СПИК получают налоговые льготы: снижение налога на прибыль в региональной и федеральной части до 5%, снижение налога на имущество до 0%. Также в области действует Закон о региональном инвестиционном проекте (РИП) стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих. Объем вложений для РИП начинается от 50 миллионов рублей, а налог на прибыль снижен до 10%.Кроме того, в регионе обновлена интегрированная региональная информационная система "Инвестиционное развитие территории Ленинградской области" (ИРИС). С ее помощью можно найти площадку для размещения нового производства в Ленинградской области с учетом инфраструктурных потребностей проекта можно из приложения в телефоне или с компьютера. Если говорить, об институтах поддержки бизнеса в регионе, то для комфортного взаимодействия с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов в режиме "единого окна" работает Агентство экономического развития Ленинградской области.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210527/ipoteka-1734394293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, пмэф, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн —РИА Новости.
Цифровизация, "зеленая энергетика", здравоохранение, логистика и транспорт — такие ключевые отрасли обозначил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
для привлечения инвесторов в регион.
Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания бизнес-форума "4-й День предпринимателей: Россия
в Мекленбурге – Передней Померании" в рамках Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ
).
По его словам, Ленинградская область
не меняет правила игры для инвесторов, и эта стабильность - политическая и социальная - позволяет бизнесу приходить в регион и развиваться.
"Мы проводим четкую политику работы с инвесторами. Инвесторы нам доверяют и приходят в регион даже в период пандемии. Наши перспективы - цифровизация, зеленая энергетика, здравоохранение, логистика и транспорт. По этим направлениям мы будем работать", - отметил Дрозденко.
Он пояснил, что, в частности, обновлен областной закон о специальных инвестиционных контрактах (СПИК 2.0). Суть этого механизма в том, что инвестор внедряет современные технологии, которые позволят производить промышленную продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне, а государство оказывает ему поддержку. Участники СПИК получают налоговые льготы: снижение налога на прибыль в региональной и федеральной части до 5%, снижение налога на имущество до 0%. Также в области действует Закон о региональном инвестиционном проекте (РИП) стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих. Объем вложений для РИП начинается от 50 миллионов рублей, а налог на прибыль снижен до 10%.
Кроме того, в регионе обновлена интегрированная региональная информационная система "Инвестиционное развитие территории Ленинградской области" (ИРИС). С ее помощью можно найти площадку для размещения нового производства в Ленинградской области с учетом инфраструктурных потребностей проекта можно из приложения в телефоне или с компьютера. Если говорить, об институтах поддержки бизнеса в регионе, то для комфортного взаимодействия с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов в режиме "единого окна" работает Агентство экономического развития Ленинградской области.
"Это самостоятельное подразделение, куда бизнес приходит, как к себе домой. В то же время, они работают и с областными властями. Благодаря этому 365 дней в году мы совместно отрабатываем поддержку инвесторов в режиме одного окна – от заявки до реализации проекта", — добавил глава региона.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.