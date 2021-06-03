https://ria.ru/20210603/internet-1735407624.html

В Минпросвещения рассказали о создании "белого интернета" для школьников

В Минпросвещения рассказали о создании "белого интернета" для школьников - РИА Новости, 03.06.2021

В Минпросвещения рассказали о создании "белого интернета" для школьников

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в РФ создаётся "белый интернет" для школьников. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:46

2021-06-03T12:46

2021-06-03T12:57

социальный навигатор

сн_образование

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей кравцов

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_f4670146ca9d5797880c2333ec3fa575.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в РФ создаётся "белый интернет" для школьников.Кравцов добавил, что в "белом интернете" будут размещать фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн."Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим", - пояснил Кравцов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/deti-1735070209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей кравцов, образование - общество, общество