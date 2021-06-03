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В Минпросвещения рассказали о создании "белого интернета" для школьников
В Минпросвещения рассказали о создании "белого интернета" для школьников - РИА Новости, 03.06.2021
В Минпросвещения рассказали о создании "белого интернета" для школьников
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в РФ создаётся "белый интернет" для школьников. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:46
2021-06-03T12:46
2021-06-03T12:57
социальный навигатор
сн_образование
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей кравцов
образование - общество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в РФ создаётся "белый интернет" для школьников.Кравцов добавил, что в "белом интернете" будут размещать фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн."Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим", - пояснил Кравцов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей кравцов, образование - общество, общество