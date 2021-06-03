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В Минпросвещения рассказали о создании "белого интернета" для школьников
В Минпросвещения рассказали о создании "белого интернета" для школьников - РИА Новости, 03.06.2021
В Минпросвещения рассказали о создании "белого интернета" для школьников
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в РФ создаётся "белый интернет" для школьников. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:46
2021-06-03T12:57
социальный навигатор
сн_образование
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей кравцов
образование - общество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в РФ создаётся "белый интернет" для школьников.Кравцов добавил, что в "белом интернете" будут размещать фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн."Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим", - пояснил Кравцов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей кравцов, образование - общество, общество

В Минпросвещения рассказали о создании "белого интернета" для школьников

12:46 03.06.2021 (обновлено: 12:57 03.06.2021)
 
© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в РФ создаётся "белый интернет" для школьников.

"Сегодня создается так называемый "белый интернет" для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета - мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда", - заявил он в ходе Петербургского международного экономического форума.

Кравцов добавил, что в "белом интернете" будут размещать фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн.
"Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим", - пояснил Кравцов.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумСоциальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Сергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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