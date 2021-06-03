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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20210603/ingushetiya-1735736386.html
Ингушетия договорилась с РАН развивать научную деятельность в регионе
Ингушетия договорилась с РАН развивать научную деятельность в регионе - РИА Новости, 04.06.2021
Ингушетия договорилась с РАН развивать научную деятельность в регионе
Власти Ингушетии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение с Российской академией наук (РАН) о развитии научной... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-03T23:12
2021-06-04T23:12
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
александр сергеев (ран)
петербургский международный экономический форум (фонд)
российская академия наук
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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение с Российской академией наук (РАН) о развитии научной деятельности в республике, сообщает пресс-служба главы региона.Соглашение, рассчитанное на пять лет, подписали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и президент РАН Александр Сергеев."Документ предусматривает взаимодействие в сфере координации научного сопровождения мероприятий по исполнению нацпроектов, совместную разработку предложений по эффективной реализации госполитики, касающейся развития научной деятельности в регионе", - говорится в сообщении.Кроме того, соглашение регламентирует вопросы определения наиболее перспективных направлений исследований по проблемам социально-экономического развития Ингушетии, развития взаимосвязей между научными и инновационными организациями."Один из ключевых пунктов соглашения - проведение экспертизы научных и инновационных программ, а также содействие в их реализации в Ингушетии. Для РАН это возможность вовлечь регион в орбиту научно-технического трека, способствовать реализации потенциала как в части развития образовательных программ, так и инновационной экономики в целом", - отметил Сергеев.Глава Ингушетии заявил, что при поддержке РАН регион планирует добиться максимальной интеграции науки и образования, выработать совместные меры по популяризации науки, привлечению молодежи к научной деятельности."Ингушетия должна идти в ногу с научно-техническим прогрессом, мы будем перестраиваться, осваивать новые профессии, делать упор на естественные науки и технические специальности, которых так не хватает. Все эти цели недостижимы без поддержки главного в стране центра исследований, где сосредоточены фундаментальные знания", - заявил Калиматов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/pmef-1735735731.html
https://ria.ru/20210603/ingushetiya-1735736137.html
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махмуд-али калиматов, александр сергеев (ран), петербургский международный экономический форум (фонд), российская академия наук

Ингушетия договорилась с РАН развивать научную деятельность в регионе

23:12 03.06.2021 (обновлено: 23:12 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение с Российской академией наук (РАН) о развитии научной деятельности в республике, сообщает пресс-служба главы региона.
Соглашение, рассчитанное на пять лет, подписали глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и президент РАН Александр Сергеев.
"Документ предусматривает взаимодействие в сфере координации научного сопровождения мероприятий по исполнению нацпроектов, совместную разработку предложений по эффективной реализации госполитики, касающейся развития научной деятельности в регионе", - говорится в сообщении.
Кроме того, соглашение регламентирует вопросы определения наиболее перспективных направлений исследований по проблемам социально-экономического развития Ингушетии, развития взаимосвязей между научными и инновационными организациями.
Символика Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
22:59Республика Ингушетия
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"Один из ключевых пунктов соглашения - проведение экспертизы научных и инновационных программ, а также содействие в их реализации в Ингушетии. Для РАН это возможность вовлечь регион в орбиту научно-технического трека, способствовать реализации потенциала как в части развития образовательных программ, так и инновационной экономики в целом", - отметил Сергеев.
Глава Ингушетии заявил, что при поддержке РАН регион планирует добиться максимальной интеграции науки и образования, выработать совместные меры по популяризации науки, привлечению молодежи к научной деятельности.
"Ингушетия должна идти в ногу с научно-техническим прогрессом, мы будем перестраиваться, осваивать новые профессии, делать упор на естественные науки и технические специальности, которых так не хватает. Все эти цели недостижимы без поддержки главного в стране центра исследований, где сосредоточены фундаментальные знания", - заявил Калиматов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

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