https://ria.ru/20210603/ingushetiya-1735736137.html

Ингушетия и Петербург подписали дорожную карту сотрудничества на пять лет

Ингушетия и Петербург подписали дорожную карту сотрудничества на пять лет - РИА Новости, 04.06.2021

Ингушетия и Петербург подписали дорожную карту сотрудничества на пять лет

Власти Ингушетии и Санкт-Петербурга в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали дорожную карту о сотрудничестве... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-03T23:09

2021-06-03T23:09

2021-06-04T23:12

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр беглов

санкт-петербург

экономика

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НАЛЬЧИК, 3 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии и Санкт-Петербурга в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали дорожную карту о сотрудничестве регионов на ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба руководителя Ингушетии."В рамках Петербургского международного экономического форума глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили укрепление взаимоотношений субъектов в сфере культуры, образования, социально-демографической политики и медицины. Итогом мероприятия стало подписание дорожной карты по реализации достигнутых договоренностей на период 2021-2025 годов", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по мнению глав регионов, большой потенциал есть у взаимодействия в сферах стратегического планирования, торгово-экономических связей, инвестиций и промышленности, охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, туризма."Речь идет об обмене опытом в развитии конкуренции, межрегиональной производственно-технологической кооперации, в расширении рынков сбыта промышленной продукции, обращении с отходами производства и потребления, презентации туристических возможностей и реализации мер по многим другим областям сотрудничества", - подчеркивает пресс-служба.Уточняется, что всего подписанный план охватывает 20 направлений взаимодействия.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/pmef-1735735731.html

https://ria.ru/20210603/ingushetiya-1735736137.html

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махмуд-али калиматов, петербургский международный экономический форум (фонд), александр беглов, санкт-петербург, экономика