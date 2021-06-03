https://ria.ru/20210603/infrastruktura-1735495034.html

В Ленобласти появится новая инфраструктура для инвесторов

В Ленобласти появится новая инфраструктура для инвесторов - РИА Новости, 03.06.2021

В Ленобласти появится новая инфраструктура для инвесторов

Ленобласть и компания ООО "ИнвестБугры" подписали в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве в создании новой инфраструктуры для инвесторов, которая... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:34

2021-06-03T18:34

2021-06-03T18:34

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

всеволожский район

ленинградская область

пмэф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/144927/29/1449272996_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_e4359d18245d6d4141b931d74cb0cd4f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Ленобласть и компания ООО "ИнвестБугры" подписали в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве в создании новой инфраструктуры для инвесторов, которая позволит создать новые рабочие места в одном из самых крупных районов региона - Всеволожском районе. Как отметил губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко, объем инвестиций в проект оценивается в 10 миллиардов рублей. Здесь предусмотрено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов индустриальной недвижимости для организации производственной деятельности резидентами индустриального парка. При этом, планируется, что предприятиями в парке будет создано около 1,5 тысяч рабочих мест.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/investitsii-1735468591.html

всеволожский район

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, пмэф, экономика