https://ria.ru/20210603/infrastruktura-1735495034.html
В Ленобласти появится новая инфраструктура для инвесторов
В Ленобласти появится новая инфраструктура для инвесторов - РИА Новости, 03.06.2021
В Ленобласти появится новая инфраструктура для инвесторов
Ленобласть и компания ООО "ИнвестБугры" подписали в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве в создании новой инфраструктуры для инвесторов, которая... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:34
2021-06-03T18:34
2021-06-03T18:34
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
всеволожский район
ленинградская область
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Ленобласть и компания ООО "ИнвестБугры" подписали в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве в создании новой инфраструктуры для инвесторов, которая позволит создать новые рабочие места в одном из самых крупных районов региона - Всеволожском районе. Как отметил губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко, объем инвестиций в проект оценивается в 10 миллиардов рублей. Здесь предусмотрено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов индустриальной недвижимости для организации производственной деятельности резидентами индустриального парка. При этом, планируется, что предприятиями в парке будет создано около 1,5 тысяч рабочих мест.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, пмэф, экономика