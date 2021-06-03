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https://ria.ru/20210603/infrastruktura-1735495034.html
В Ленобласти появится новая инфраструктура для инвесторов
В Ленобласти появится новая инфраструктура для инвесторов - РИА Новости, 03.06.2021
В Ленобласти появится новая инфраструктура для инвесторов
Ленобласть и компания ООО "ИнвестБугры" подписали в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве в создании новой инфраструктуры для инвесторов, которая... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:34
2021-06-03T18:34
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
всеволожский район
ленинградская область
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Ленобласть и компания ООО "ИнвестБугры" подписали в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве в создании новой инфраструктуры для инвесторов, которая позволит создать новые рабочие места в одном из самых крупных районов региона - Всеволожском районе. Как отметил губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко, объем инвестиций в проект оценивается в 10 миллиардов рублей. Здесь предусмотрено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов индустриальной недвижимости для организации производственной деятельности резидентами индустриального парка. При этом, планируется, что предприятиями в парке будет создано около 1,5 тысяч рабочих мест.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, всеволожский район, ленинградская область, пмэф, экономика

В Ленобласти появится новая инфраструктура для инвесторов

18:34 03.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в павильоне МИА "Россия сегодня"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в павильоне МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Ленобласть и компания ООО "ИнвестБугры" подписали в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве в создании новой инфраструктуры для инвесторов, которая позволит создать новые рабочие места в одном из самых крупных районов региона - Всеволожском районе.
Как отметил губернатор Ленинградской области Александром Дрозденко, объем инвестиций в проект оценивается в 10 миллиардов рублей. Здесь предусмотрено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и объектов индустриальной недвижимости для организации производственной деятельности резидентами индустриального парка. При этом, планируется, что предприятиями в парке будет создано около 1,5 тысяч рабочих мест.
"Рост жилищного строительства в агломерационной зоне требует развития не только социальной, но и промышленной инфраструктуры. Для нас важно обеспечить жителей новых кварталов доступной работой рядом с домом, на территории Ленинградской области", — сказал Дрозденко.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Посетитель горнолыжного курорта Охта-Парк в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
16:34Ленинградская область
В курорт "Охта Парк" Ленобласти инвестируют более 4,5 млрд рублей
 
Ленинградская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоВсеволожский районЛенинградская областьПМЭФЭкономика
 
 
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