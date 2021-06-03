https://ria.ru/20210603/frantsiya-1735400061.html

Air France запустит летнюю программу из России во Францию

Air France запустит летнюю программу из России во Францию - РИА Новости, 03.06.2021

Air France запустит летнюю программу из России во Францию

Авиакомпания Air France запускает летную программу на июнь-октябрь из России во Францию из-за увеличения числа рейсов, сообщает генконсульство Франции в Москве. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:23

2021-06-03T12:23

2021-06-03T12:37

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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air France запускает летную программу на июнь-октябрь из России во Францию из-за увеличения числа рейсов, сообщает генконсульство Франции в Москве.Отмечается, что это связано с постепенным увеличением количества рейсов в июне.По данным генконсульства, из Москвы в Париж ожидаются два рейса в день, из Санкт-Петербурга в Париж - шесть рейсов в неделю.В понедельник Air France отменила два рейса из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения от властей РФ на вход в российское воздушное пространство по новому пути - в обход воздушного пространства Белоруссии. Проблемы с полетами Air France возникли на прошлой неделе, 26 и 28 мая рейсы также были отменены.Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту.

https://ria.ru/20210602/germaniya-1735338865.html

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air france, москва, париж, россия, франция, в мире