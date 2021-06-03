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Air France запустит летнюю программу из России во Францию
Air France запустит летнюю программу из России во Францию - РИА Новости, 03.06.2021
Air France запустит летнюю программу из России во Францию
Авиакомпания Air France запускает летную программу на июнь-октябрь из России во Францию из-за увеличения числа рейсов, сообщает генконсульство Франции в Москве. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:23
2021-06-03T12:37
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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air France запускает летную программу на июнь-октябрь из России во Францию из-за увеличения числа рейсов, сообщает генконсульство Франции в Москве.Отмечается, что это связано с постепенным увеличением количества рейсов в июне.По данным генконсульства, из Москвы в Париж ожидаются два рейса в день, из Санкт-Петербурга в Париж - шесть рейсов в неделю.В понедельник Air France отменила два рейса из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения от властей РФ на вход в российское воздушное пространство по новому пути - в обход воздушного пространства Белоруссии. Проблемы с полетами Air France возникли на прошлой неделе, 26 и 28 мая рейсы также были отменены.Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту.
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air france, москва, париж, россия, франция, в мире

Air France запустит летнюю программу из России во Францию

12:23 03.06.2021 (обновлено: 12:37 03.06.2021)
 
© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Christophe Ena
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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air France запускает летную программу на июнь-октябрь из России во Францию из-за увеличения числа рейсов, сообщает генконсульство Франции в Москве.

"Air France запускает летную программу Air France (Москва-Шарль-де-Голль и Санкт-Петербург-Шарль-де-Голль) на июнь-октябрь 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с постепенным увеличением количества рейсов в июне.
По данным генконсульства, из Москвы в Париж ожидаются два рейса в день, из Санкт-Петербурга в Париж - шесть рейсов в неделю.
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В понедельник Air France отменила два рейса из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения от властей РФ на вход в российское воздушное пространство по новому пути - в обход воздушного пространства Белоруссии. Проблемы с полетами Air France возникли на прошлой неделе, 26 и 28 мая рейсы также были отменены.
Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту.
 
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