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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210603/chudotvorets-1735483678.html
В РПЦ посоветовали россиянам взглянуть на Николая Чудотворца по-новому
В РПЦ посоветовали россиянам взглянуть на Николая Чудотворца по-новому - РИА Новости, 03.06.2021
В РПЦ посоветовали россиянам взглянуть на Николая Чудотворца по-новому
Взглянуть по-новому на Николая Чудотворца можно, оценив контекст его жизни и эпохи, а также связанных с ними событий, заявил председатель издательского совета... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:41
2021-06-03T17:43
религия и мировоззрение
россия
николай чудотворец
русская православная церковь
федор достоевский
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Взглянуть по-новому на Николая Чудотворца можно, оценив контекст его жизни и эпохи, а также связанных с ними событий, заявил председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин), представляя книгу "Николай Чудотворец. Санта Клаус и русский Бог: хождение в житие".В связи с 200-летием со дня рождения русского писателя Федора Достоевского в конкурсе "Новая библиотека", который проводится в рамках Патриаршей литературной премии, была учреждена специальная номинация – премия имени Достоевского за лучшее произведение в жанре романа или биографии. Лауреатом в этой номинации стал Константин Ковалев-Случевский, автор книги "Николай Чудотворец. Санта Клаус и русский Бог: хождение в житие", вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей"."Это интересная книга, это не просто житие: Константин Петрович описал жизнь святителя Николая, используя много сторонних факторов, описал ту эпоху, те события, которые вокруг него происходили. Это дает возможность читателю по-новому увидеть святителя Николая, приблизить к своей жизни. Он был современным для того времени человеком, он пережил все трудности, которые переживали те люди, но он сохранил веру, сохранил любовь к Богу, признан святым православной церкви", – сказал митрополит на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Святителя Николая, добавил митрополит, чтут не только в России – "его почитают все западные христиане, и даже не христиане чтут святителя Николая".
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россия, николай чудотворец, русская православная церковь, федор достоевский

В РПЦ посоветовали россиянам взглянуть на Николая Чудотворца по-новому

17:41 03.06.2021 (обновлено: 17:43 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Взглянуть по-новому на Николая Чудотворца можно, оценив контекст его жизни и эпохи, а также связанных с ними событий, заявил председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин), представляя книгу "Николай Чудотворец. Санта Клаус и русский Бог: хождение в житие".
В связи с 200-летием со дня рождения русского писателя Федора Достоевского в конкурсе "Новая библиотека", который проводится в рамках Патриаршей литературной премии, была учреждена специальная номинация – премия имени Достоевского за лучшее произведение в жанре романа или биографии. Лауреатом в этой номинации стал Константин Ковалев-Случевский, автор книги "Николай Чудотворец. Санта Клаус и русский Бог: хождение в житие", вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей".
"Это интересная книга, это не просто житие: Константин Петрович описал жизнь святителя Николая, используя много сторонних факторов, описал ту эпоху, те события, которые вокруг него происходили. Это дает возможность читателю по-новому увидеть святителя Николая, приблизить к своей жизни. Он был современным для того времени человеком, он пережил все трудности, которые переживали те люди, но он сохранил веру, сохранил любовь к Богу, признан святым православной церкви", – сказал митрополит на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Святителя Николая, добавил митрополит, чтут не только в России – "его почитают все западные христиане, и даже не христиане чтут святителя Николая".
Икона Святого Николая Чудотворца - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 18:00Религия и мировоззрение
Николай Чудотворец: неизвестные подробности жизни
 
Религия и мировоззрениеРоссияНиколай ЧудотворецРусская православная церковьФедор Достоевский
 
 
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