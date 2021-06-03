https://ria.ru/20210603/chudotvorets-1735483678.html

В РПЦ посоветовали россиянам взглянуть на Николая Чудотворца по-новому

В РПЦ посоветовали россиянам взглянуть на Николая Чудотворца по-новому - РИА Новости, 03.06.2021

В РПЦ посоветовали россиянам взглянуть на Николая Чудотворца по-новому

Взглянуть по-новому на Николая Чудотворца можно, оценив контекст его жизни и эпохи, а также связанных с ними событий, заявил председатель издательского совета... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:41

2021-06-03T17:41

2021-06-03T17:43

религия и мировоззрение

россия

николай чудотворец

русская православная церковь

федор достоевский

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Взглянуть по-новому на Николая Чудотворца можно, оценив контекст его жизни и эпохи, а также связанных с ними событий, заявил председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин), представляя книгу "Николай Чудотворец. Санта Клаус и русский Бог: хождение в житие".В связи с 200-летием со дня рождения русского писателя Федора Достоевского в конкурсе "Новая библиотека", который проводится в рамках Патриаршей литературной премии, была учреждена специальная номинация – премия имени Достоевского за лучшее произведение в жанре романа или биографии. Лауреатом в этой номинации стал Константин Ковалев-Случевский, автор книги "Николай Чудотворец. Санта Клаус и русский Бог: хождение в житие", вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей"."Это интересная книга, это не просто житие: Константин Петрович описал жизнь святителя Николая, используя много сторонних факторов, описал ту эпоху, те события, которые вокруг него происходили. Это дает возможность читателю по-новому увидеть святителя Николая, приблизить к своей жизни. Он был современным для того времени человеком, он пережил все трудности, которые переживали те люди, но он сохранил веру, сохранил любовь к Богу, признан святым православной церкви", – сказал митрополит на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Святителя Николая, добавил митрополит, чтут не только в России – "его почитают все западные христиане, и даже не христиане чтут святителя Николая".

https://ria.ru/20210521/chudotvorets-1733373295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай чудотворец, русская православная церковь, федор достоевский