В РПЦ посоветовали россиянам взглянуть на Николая Чудотворца по-новому
17:41 03.06.2021 (обновлено: 17:43 03.06.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Взглянуть по-новому на Николая Чудотворца можно, оценив контекст его жизни и эпохи, а также связанных с ними событий, заявил председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин), представляя книгу "Николай Чудотворец. Санта Клаус и русский Бог: хождение в житие".
В связи с 200-летием со дня рождения русского писателя Федора Достоевского в конкурсе "Новая библиотека", который проводится в рамках Патриаршей литературной премии, была учреждена специальная номинация – премия имени Достоевского за лучшее произведение в жанре романа или биографии. Лауреатом в этой номинации стал Константин Ковалев-Случевский, автор книги "Николай Чудотворец. Санта Клаус и русский Бог: хождение в житие", вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей".
"Это интересная книга, это не просто житие: Константин Петрович описал жизнь святителя Николая, используя много сторонних факторов, описал ту эпоху, те события, которые вокруг него происходили. Это дает возможность читателю по-новому увидеть святителя Николая, приблизить к своей жизни. Он был современным для того времени человеком, он пережил все трудности, которые переживали те люди, но он сохранил веру, сохранил любовь к Богу, признан святым православной церкви", – сказал митрополит на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Святителя Николая, добавил митрополит, чтут не только в России – "его почитают все западные христиане, и даже не христиане чтут святителя Николая".