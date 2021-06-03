Черногория вместо Турции: отдых на море без виз, прививок и справок

В конце мая Черногория открыла границы для всех туристов. Россиян не много, в основном едут гости из соседних стран.

"Те, кто прибыл, получили комфортный, спокойный отдых: свободные пляжи, готовые к сезону отели и рестораны, где рады любому посетителю", — говорит Юлия.