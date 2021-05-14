https://ria.ru/20210514/chernogoriya-1732327378.html

В Черногории пообещали туристам бесплатные тесты на COVID-19

В Черногории пообещали туристам бесплатные тесты на COVID-19

Минздрав Черногории пообещал бесплатные тесты на коронавирус уезжающим туристам, чьи страны требуют их по возвращении, сообщает Турпром со ссылкой на "Радио и... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:31

2021-05-14T15:31

2021-05-14T15:31

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минздрав Черногории пообещал бесплатные тесты на коронавирус уезжающим туристам, чьи страны требуют их по возвращении, сообщает Турпром со ссылкой на "Радио и телевидение Черногории". Страна уже отменила ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование для гостей из России. Кроме наших туристов в список также включены путешественники из Белоруссии, Северной Македонии и с Украины.Также глава Минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович, заверила, что лечение заболевших коронавирусом путешественников в стране будет бесплатным. Перед туристическим сезоном также отменяют основные ограничения: разрешено движение международного транспорта в выходные и упразднен комендантский час.Но вряд ли россиянам предложение Черногории будет актуально. Напомним, согласно постановлению Роспотребнадзора, нашим согражданам ПЦР-тест именно по возвращению нужно сдавать дважды и загружать результаты на портал Госуслуг.

https://ria.ru/20210510/italiya-1730489199.html

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