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Туризм
https://ria.ru/20210514/chernogoriya-1732327378.html
В Черногории пообещали туристам бесплатные тесты на COVID-19
В Черногории пообещали туристам бесплатные тесты на COVID-19
Минздрав Черногории пообещал бесплатные тесты на коронавирус уезжающим туристам, чьи страны требуют их по возвращении, сообщает Турпром со ссылкой на "Радио и... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:31
2021-05-14T15:31
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
туристы
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
черногория
северная македония
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минздрав Черногории пообещал бесплатные тесты на коронавирус уезжающим туристам, чьи страны требуют их по возвращении, сообщает Турпром со ссылкой на "Радио и телевидение Черногории". Страна уже отменила ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование для гостей из России. Кроме наших туристов в список также включены путешественники из Белоруссии, Северной Македонии и с Украины.Также глава Минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович, заверила, что лечение заболевших коронавирусом путешественников в стране будет бесплатным. Перед туристическим сезоном также отменяют основные ограничения: разрешено движение международного транспорта в выходные и упразднен комендантский час.Но вряд ли россиянам предложение Черногории будет актуально. Напомним, согласно постановлению Роспотребнадзора, нашим согражданам ПЦР-тест именно по возвращению нужно сдавать дважды и загружать результаты на портал Госуслуг.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), черногория, северная македония

В Черногории пообещали туристам бесплатные тесты на COVID-19

15:31 14.05.2021
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтдыхающие на пляже в Будве (Черногория)
Отдыхающие на пляже в Будве (Черногория) - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минздрав Черногории пообещал бесплатные тесты на коронавирус уезжающим туристам, чьи страны требуют их по возвращении, сообщает Турпром со ссылкой на "Радио и телевидение Черногории".
Страна уже отменила ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование для гостей из России. Кроме наших туристов в список также включены путешественники из Белоруссии, Северной Македонии и с Украины.
Также глава Минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович, заверила, что лечение заболевших коронавирусом путешественников в стране будет бесплатным. Перед туристическим сезоном также отменяют основные ограничения: разрешено движение международного транспорта в выходные и упразднен комендантский час.
Но вряд ли россиянам предложение Черногории будет актуально. Напомним, согласно постановлению Роспотребнадзора, нашим согражданам ПЦР-тест именно по возвращению нужно сдавать дважды и загружать результаты на портал Госуслуг.
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Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьтуристыНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЧерногорияСеверная Македония
 
 
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