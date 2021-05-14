https://ria.ru/20210514/chernogoriya-1732327378.html
В Черногории пообещали туристам бесплатные тесты на COVID-19
В Черногории пообещали туристам бесплатные тесты на COVID-19
Минздрав Черногории пообещал бесплатные тесты на коронавирус уезжающим туристам, чьи страны требуют их по возвращении, сообщает Турпром со ссылкой на "Радио и... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:31
2021-05-14T15:31
2021-05-14T15:31
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
туристы
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
черногория
северная македония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/114956/37/1149563799_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_cc246b9d6f717ce219c7b313a02319bf.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минздрав Черногории пообещал бесплатные тесты на коронавирус уезжающим туристам, чьи страны требуют их по возвращении, сообщает Турпром со ссылкой на "Радио и телевидение Черногории". Страна уже отменила ограничительные меры, включая ПЦР-тестирование для гостей из России. Кроме наших туристов в список также включены путешественники из Белоруссии, Северной Македонии и с Украины.Также глава Минздрава Черногории Елена Боровинич-Бойович, заверила, что лечение заболевших коронавирусом путешественников в стране будет бесплатным. Перед туристическим сезоном также отменяют основные ограничения: разрешено движение международного транспорта в выходные и упразднен комендантский час.Но вряд ли россиянам предложение Черногории будет актуально. Напомним, согласно постановлению Роспотребнадзора, нашим согражданам ПЦР-тест именно по возвращению нужно сдавать дважды и загружать результаты на портал Госуслуг.
https://ria.ru/20210510/italiya-1730489199.html
черногория
северная македония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/114956/37/1149563799_251:0:3707:2592_1920x0_80_0_0_0438a4032344df048cb147c24aa590cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), черногория, северная македония