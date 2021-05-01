https://ria.ru/20210501/testirovanie-1730791088.html

Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам

Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам

Россияне, прибывающие из-за рубежа, теперь должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. Об этом следует из постановления главного... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T00:22

2021-05-01T00:22

2021-05-01T02:51

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

москва

турция

танзания

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россияне, прибывающие из-за рубежа, теперь должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. Об этом следует из постановления главного санитарного врача страны на официальном портале правовой информации.Ранее требовалось сдавать только один анализ на COVID-19 в течение трех дней после возвращения в Россию из-за рубежа, исключением были две страны — Турция и Танзания, прибывающие оттуда должны были сдавать тесты дважды.Интервал между первым и повторным анализом на коронавирус должен составлять не менее суток, уточняется в постановлении.Результаты тестов нужно загрузить на портал Госуслуг. До получения анализов на руки прибывшие в страну должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.Сдавать тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.

https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html

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москва

турция

танзания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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