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Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам
Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам
Россияне, прибывающие из-за рубежа, теперь должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. Об этом следует из постановления главного... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:22
2021-05-01T02:51
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россияне, прибывающие из-за рубежа, теперь должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. Об этом следует из постановления главного санитарного врача страны на официальном портале правовой информации.Ранее требовалось сдавать только один анализ на COVID-19 в течение трех дней после возвращения в Россию из-за рубежа, исключением были две страны — Турция и Танзания, прибывающие оттуда должны были сдавать тесты дважды.Интервал между первым и повторным анализом на коронавирус должен составлять не менее суток, уточняется в постановлении.Результаты тестов нужно загрузить на портал Госуслуг. До получения анализов на руки прибывшие в страну должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.Сдавать тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, турция, танзания, общество

Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам

00:22 01.05.2021 (обновлено: 02:51 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россияне, прибывающие из-за рубежа, теперь должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. Об этом следует из постановления главного санитарного врача страны на официальном портале правовой информации.
Ранее требовалось сдавать только один анализ на COVID-19 в течение трех дней после возвращения в Россию из-за рубежа, исключением были две страны — Турция и Танзания, прибывающие оттуда должны были сдавать тесты дважды.

"Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации... необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации", — говорится в документе.

Интервал между первым и повторным анализом на коронавирус должен составлять не менее суток, уточняется в постановлении.
Результаты тестов нужно загрузить на портал Госуслуг. До получения анализов на руки прибывшие в страну должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.
Сдавать тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.
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