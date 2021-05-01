https://ria.ru/20210501/testirovanie-1730791088.html
Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам
Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам
Россияне, прибывающие из-за рубежа, теперь должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. Об этом следует из постановления главного... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:22
2021-05-01T00:22
2021-05-01T02:51
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россияне, прибывающие из-за рубежа, теперь должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. Об этом следует из постановления главного санитарного врача страны на официальном портале правовой информации.Ранее требовалось сдавать только один анализ на COVID-19 в течение трех дней после возвращения в Россию из-за рубежа, исключением были две страны — Турция и Танзания, прибывающие оттуда должны были сдавать тесты дважды.Интервал между первым и повторным анализом на коронавирус должен составлять не менее суток, уточняется в постановлении.Результаты тестов нужно загрузить на портал Госуслуг. До получения анализов на руки прибывшие в страну должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.Сдавать тесты на COVID-19 должны все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта.
https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, турция, танзания, общество