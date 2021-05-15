https://ria.ru/20210515/chernogoriya-1732422609.html

Черногория откроет границы для всех туристов

Черногория откроет границы для всех туристов

Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели, заявил премьер страны Здравко Кривокапич. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T10:36

2021-05-15T10:36

2021-05-15T10:36

туризм

здравко кривокапич

россия

греция

белоруссия

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БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели, заявил премьер страны Здравко Кривокапич.Ранее власти Черногории разрешили въезд в страну без ПЦР-теста или подтверждения о вакцинации гражданам ряда стран Западных Балкан, а также России, Белоруссии и Украины.В пятницу премьер Кривокапич принял участие в Дельфийском экономическом форуме в Греции вместе с руководством стран региона."Греция открыта для всех туристов, начали работать торговые точки, кафе, рестораны и отели, что указывает на то, чему мы должны следовать, так у нас подобные протоколы и подходы. Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!" - разместила пресс-служба правительство видео его заявления после мероприятия в ночь на субботу.Власти Черногории с 13 мая бесплатно делают ПЦР-тесты туристам, чьи страны этого требуют по возвращении. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации до 20 мая на всей территории Черногории отменили комендантский час, который действовал с полуночи до 5.00, а также разрешили междугороднее пассажирское сообщение по выходным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/vaktsina-1731982315.html

https://ria.ru/20210512/turizm-1731931060.html

россия

греция

белоруссия

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здравко кривокапич, россия, греция, белоруссия