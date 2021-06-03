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Суд рассмотрит дело жителя Тулы, ставшего миллионером по ошибке
Суд рассмотрит дело жителя Тулы, ставшего миллионером по ошибке - РИА Новости, 03.06.2021
Суд рассмотрит дело жителя Тулы, ставшего миллионером по ошибке
Советский районный суд Тулы рассмотрит дело местного жителя, который украл у банка 95 миллионов рублей, сообщает областной судебный департамент. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:57
2021-06-03T12:25
втб
тула
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Советский районный суд Тулы рассмотрит дело местного жителя, который украл у банка 95 миллионов рублей, сообщает областной судебный департамент.Мужчину обвиняют в краже в особо крупном размере и в отмывании денег. Заседание назначили на 3 июля.В судебном департаменте пояснили, что за одни сутки с 31 мая по 1 июня 2020 года мужчина совершил 220 операций по зачислению денег ВТБ на его банковскую карту. Сделать это позволила техническая ошибка в мобильном приложении банка. Таким образом, в его распоряжении оказалось 95 244 570 рублей. На эти деньги мужчина успел приобрети недвижимость и совершить "многочисленные финансовые операции в крупном и особо крупном размере".Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Почти 40 миллионов рублей он уже вернул банку.
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втб, тула, тульская область, происшествия

Суд рассмотрит дело жителя Тулы, ставшего миллионером по ошибке

10:57 03.06.2021 (обновлено: 12:25 03.06.2021)
 
© Fotolia / Dmitriy MelnikovДеньги в банке
Деньги в банке - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Fotolia / Dmitriy Melnikov
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Советский районный суд Тулы рассмотрит дело местного жителя, который украл у банка 95 миллионов рублей, сообщает областной судебный департамент.
Мужчину обвиняют в краже в особо крупном размере и в отмывании денег. Заседание назначили на 3 июля.
В судебном департаменте пояснили, что за одни сутки с 31 мая по 1 июня 2020 года мужчина совершил 220 операций по зачислению денег ВТБ на его банковскую карту. Сделать это позволила техническая ошибка в мобильном приложении банка.
Таким образом, в его распоряжении оказалось 95 244 570 рублей. На эти деньги мужчина успел приобрети недвижимость и совершить "многочисленные финансовые операции в крупном и особо крупном размере".
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Почти 40 миллионов рублей он уже вернул банку.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
02:15
Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
 
ВТБТулаТульская областьПроисшествия
 
 
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