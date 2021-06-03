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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский - РИА Новости, 03.06.2021

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский

В Санкт-Петербурге в возрасте 45 лет ушел из жизни актер и каскадер Андрей Погребинский, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T00:52

2021-06-03T00:52

2021-06-03T02:11

культура

андрей погребинский

россия

кино

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в возрасте 45 лет ушел из жизни актер и каскадер Андрей Погребинский, сообщает "Пятый канал".Информацию об этом подтвердила телеканалу мать артиста. Причина смерти актера не уточняется. О дате и месте похорон станет известно позже.Погребинский снялся во множестве картин, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Мажор", "Морские дьяволы", а также "Ментозавры".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей погребинский, россия, кино, санкт-петербург, происшествия