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Культура
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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский - РИА Новости, 03.06.2021
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
В Санкт-Петербурге в возрасте 45 лет ушел из жизни актер и каскадер Андрей Погребинский, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T00:52
2021-06-03T02:11
культура
андрей погребинский
россия
кино
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в возрасте 45 лет ушел из жизни актер и каскадер Андрей Погребинский, сообщает "Пятый канал".Информацию об этом подтвердила телеканалу мать артиста. Причина смерти актера не уточняется. О дате и месте похорон станет известно позже.Погребинский снялся во множестве картин, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Мажор", "Морские дьяволы", а также "Ментозавры".
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андрей погребинский, россия, кино, санкт-петербург, происшествия

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский

00:52 03.06.2021 (обновлено: 02:11 03.06.2021)
 
© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Fotolia / Jozsitoeroe
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в возрасте 45 лет ушел из жизни актер и каскадер Андрей Погребинский, сообщает "Пятый канал".
Информацию об этом подтвердила телеканалу мать артиста. Причина смерти актера не уточняется. О дате и месте похорон станет известно позже.
Погребинский снялся во множестве картин, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Мажор", "Морские дьяволы", а также "Ментозавры".
 
КультураАндрей ПогребинскийРоссияКиноСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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