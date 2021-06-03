В Абхазии раскритиковали слова Эрдогана о "территориальной целостности" Грузии
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
СУХУМ, 3 июн - РИА Новости. Абхазия раскритиковала высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего о том, что разрешить споры между Абхазией, Южной Осетией и Грузией нужно мирным путем в рамках "территориальной целостности Грузии", сообщает пресс-служба абхазского МИД.
"В министерстве иностранных дел Абхазии с недоумением восприняли высказывания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные в ходе визита в Турцию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, относительно "разрешения споров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией мирным путем в рамках территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что разделяют приверженность Эрдогана к мирному урегулированию конфликта между Абхазией и Грузией. "Однако, если президент Эрдоган действительно стремится сыграть конструктивную роль в региональной повестке, Турецкой Республике стоило бы отойти от использования ангажированных и шаблонных заявлений о поддержке мифической территориальной целостности Грузии", - отметили в ведомстве.
В Абхазии убеждены, что политикам высокого уровня неуместно применять в своих выступлениях эпитеты, коренным образом искажающие объективную реальность в регионе. "Призываем все конструктивные региональные силы обратить внимание своих грузинских партнеров на необходимость выстраивать равноправные и справедливые взаимоотношения с Абхазией", - подчеркнули в МИД.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.