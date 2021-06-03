https://ria.ru/20210603/abkhaschiya-1735514486.html

В Абхазии раскритиковали слова Эрдогана о "территориальной целостности" Грузии

В Абхазии раскритиковали слова Эрдогана о "территориальной целостности" Грузии - РИА Новости, 03.06.2021

В Абхазии раскритиковали слова Эрдогана о "территориальной целостности" Грузии

Абхазия раскритиковала высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего о том, что разрешить споры между Абхазией, Южной Осетией и Грузией... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T20:39

2021-06-03T20:39

2021-06-03T20:39

россия

ираклий гарибашвили

абхазия

москва

южная осетия

реджеп тайип эрдоган

грузия

в мире

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СУХУМ, 3 июн - РИА Новости. Абхазия раскритиковала высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего о том, что разрешить споры между Абхазией, Южной Осетией и Грузией нужно мирным путем в рамках "территориальной целостности Грузии", сообщает пресс-служба абхазского МИД."В министерстве иностранных дел Абхазии с недоумением восприняли высказывания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные в ходе визита в Турцию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, относительно "разрешения споров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией мирным путем в рамках территориальной целостности Грузии", - говорится в сообщении.В Абхазии убеждены, что политикам высокого уровня неуместно применять в своих выступлениях эпитеты, коренным образом искажающие объективную реальность в регионе. "Призываем все конструктивные региональные силы обратить внимание своих грузинских партнеров на необходимость выстраивать равноправные и справедливые взаимоотношения с Абхазией", - подчеркнули в МИД.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.

https://ria.ru/20210514/otpor-1732370985.html

https://ria.ru/20210518/unizhenie-1732728351.html

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россия, ираклий гарибашвили, абхазия, москва, южная осетия, реджеп тайип эрдоган, грузия, в мире