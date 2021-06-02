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Сенат Чехии намерен инициировать импичмент Земана

Сенат Чехии намерен инициировать импичмент Земана - РИА Новости, 02.06.2021

Сенат Чехии намерен инициировать импичмент Земана

Сенат Чехии на следующей неделе обсудит вопрос об импичменте Милоша Земана, заявил глава верхней палаты парламента республики Павел Фишер. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T20:22

2021-06-02T20:22

2021-06-02T20:55

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сенат Чехии на следующей неделе обсудит вопрос об импичменте Милоша Земана, заявил глава верхней палаты парламента республики Павел Фишер."Мы только что проголосовали в комитете сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента Республики. Мы исходим из статьи 66 конституции. Я предложу сенату обсудить это на следующей неделе", — написал Фишер в Twitter.Ранее группа чешских парламентариев заявила, что намерена подготовить конституционную жалобу с обвинениями в адрес Земана в госизмене из-з рассекречивания им некоторых данных в телеобращении 25 апреля к согражданам по делу Врбетице.В своем выступлении президент прокомментировал обвинения в адрес России о причастности к взрывам на оружейных складах. По его словам, в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств о том, были ли на территории складов агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, отметил он, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего — непрофессиональные действия сотрудников склада и деятельность агентов иностранных спецслужб.В середине мая Земан заявил, что еще одной из причин взрывов может быть попытка скрыть нехватку оружия.Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что подобные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.В мае Россия утвердила перечень недружественных государств. Пока в нем значатся только две страны: США и Чехия.

https://ria.ru/20210602/agenty-1735282513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/1735140944.html

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россия, мид чехии, милош земан, чехия, в мире