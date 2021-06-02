Сенат Чехии намерен инициировать импичмент Земана
20:22 02.06.2021 (обновлено: 20:55 02.06.2021)
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Чешской Республики Милош Земан
© AP Photo / Darko Vojinovic
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сенат Чехии на следующей неделе обсудит вопрос об импичменте Милоша Земана, заявил глава верхней палаты парламента республики Павел Фишер.
"Мы только что проголосовали в комитете сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента Республики. Мы исходим из статьи 66 конституции. Я предложу сенату обсудить это на следующей неделе", — написал Фишер в Twitter.
Ранее группа чешских парламентариев заявила, что намерена подготовить конституционную жалобу с обвинениями в адрес Земана в госизмене из-з рассекречивания им некоторых данных в телеобращении 25 апреля к согражданам по делу Врбетице.
В своем выступлении президент прокомментировал обвинения в адрес России о причастности к взрывам на оружейных складах. По его словам, в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств о том, были ли на территории складов агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, отметил он, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего — непрофессиональные действия сотрудников склада и деятельность агентов иностранных спецслужб.
В середине мая Земан заявил, что еще одной из причин взрывов может быть попытка скрыть нехватку оружия.
Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.
В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.
В мае Россия утвердила перечень недружественных государств. Пока в нем значатся только две страны: США и Чехия.