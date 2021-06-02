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Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму
Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму - РИА Новости, 02.06.2021
Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму
Совет Федерации одобрил законопроект о запрете участвовать в выборах всех уровней для тех, кто связан с экстремистскими организациями. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:38
2021-06-02T12:38
2021-06-02T13:57
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект о запрете участвовать в выборах всех уровней для тех, кто связан с экстремистскими организациями.Руководители и учредители террористических и экстремистских организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких сообществ. Остальные — в течение трех лет.Причастностью к экстремистским организациям будут считаться:Устанавливать причастность будет суд.Закон не затронет те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.Кроме того, меры не будут распространяться на тех, кто не мог знать, что организация ведет экстремистскую деятельность, а также на тех, чья помощь такому сообществу не была связана с экстремизмом.
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россия, совет федерации рф, политика
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Совет Федерации
одобрил законопроект о запрете участвовать в выборах всех уровней для тех, кто связан с экстремистскими организациями.
Руководители и учредители террористических и экстремистских организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких сообществ. Остальные — в течение трех лет.
Причастностью к экстремистским организациям будут считаться:
—заявления (в том числе в Сети) в поддержку организации или отдельного ее мероприятия;
—перечисление денежных средств организации или отдельному ее мероприятию;
—имущественная, организационно-методическая и консультативная помощь организации или отдельному ее мероприятию.
Устанавливать причастность будет суд.
Закон не затронет те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.
Кроме того, меры не будут распространяться на тех, кто не мог знать, что организация ведет экстремистскую деятельность, а также на тех, чья помощь такому сообществу не была связана с экстремизмом.