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Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму
Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму - РИА Новости, 02.06.2021
Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму
Совет Федерации одобрил законопроект о запрете участвовать в выборах всех уровней для тех, кто связан с экстремистскими организациями. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:38
2021-06-02T13:57
россия
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект о запрете участвовать в выборах всех уровней для тех, кто связан с экстремистскими организациями.Руководители и учредители террористических и экстремистских организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких сообществ. Остальные — в течение трех лет.Причастностью к экстремистским организациям будут считаться:Устанавливать причастность будет суд.Закон не затронет те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.Кроме того, меры не будут распространяться на тех, кто не мог знать, что организация ведет экстремистскую деятельность, а также на тех, чья помощь такому сообществу не была связана с экстремизмом.
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россия, совет федерации рф, политика

Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму

12:38 02.06.2021 (обновлено: 13:57 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект о запрете участвовать в выборах всех уровней для тех, кто связан с экстремистскими организациями.
Руководители и учредители террористических и экстремистских организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких сообществ. Остальные — в течение трех лет.
Причастностью к экстремистским организациям будут считаться:
  • заявления (в том числе в Сети) в поддержку организации или отдельного ее мероприятия;
  • перечисление денежных средств организации или отдельному ее мероприятию;
  • имущественная, организационно-методическая и консультативная помощь организации или отдельному ее мероприятию.
Устанавливать причастность будет суд.
Закон не затронет те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.
Кроме того, меры не будут распространяться на тех, кто не мог знать, что организация ведет экстремистскую деятельность, а также на тех, чья помощь такому сообществу не была связана с экстремизмом.
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