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Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму - РИА Новости, 02.06.2021

Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете участвовать в выборах всех уровней для тех, кто связан с экстремистскими организациями. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:38

2021-06-02T12:38

2021-06-02T13:57

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект о запрете участвовать в выборах всех уровней для тех, кто связан с экстремистскими организациями.Руководители и учредители террористических и экстремистских организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких сообществ. Остальные — в течение трех лет.Причастностью к экстремистским организациям будут считаться:Устанавливать причастность будет суд.Закон не затронет те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.Кроме того, меры не будут распространяться на тех, кто не мог знать, что организация ведет экстремистскую деятельность, а также на тех, чья помощь такому сообществу не была связана с экстремизмом.

https://ria.ru/20210521/sud-1733322120.html

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россия, совет федерации рф, политика