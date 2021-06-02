https://ria.ru/20210602/vitas-1735223837.html

У Витаса родился третий ребенок

У Витаса родился третий ребенок - РИА Новости, 02.06.2021

У Витаса родился третий ребенок

У певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) родился ребенок. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:35

2021-06-02T13:35

2021-06-02T13:36

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. У певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) родился ребенок. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.Артист поделился видео, в котором показано, как он качает на руках младенца. "Знакомьтесь, Алиса! 18. 05.2021", — подписал ролик Витас. Малышка — третий общий ребенок певца и его супруги Светланы Гранковской. В ноябре 2008 у них родилась дочь Алла, а в январе 2015 — сын Максим. "Вот это здорово, счастья вашей семье", "Привет, Алиса! Добро пожаловать в мир", "Наши поздравления! Пусть ангелы защищают ее!", "Расти здоровой и божественно талантливой, как папа", — поздравили артиста пользователи. Известность Витасу принес трек "Опера № 2", в котором исполнитель берет очень высокие ноты. Клип на эту песню снял режиссер Юрий Грымов.

https://ria.ru/20210518/campbell-1732835968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, знаменитости, витас, дети, семья