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Шоубиз
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У Витаса родился третий ребенок
У Витаса родился третий ребенок - РИА Новости, 02.06.2021
У Витаса родился третий ребенок
У певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) родился ребенок. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:35
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. У певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) родился ребенок. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.Артист поделился видео, в котором показано, как он качает на руках младенца. "Знакомьтесь, Алиса! 18. 05.2021", — подписал ролик Витас. Малышка — третий общий ребенок певца и его супруги Светланы Гранковской. В ноябре 2008 у них родилась дочь Алла, а в январе 2015 — сын Максим. "Вот это здорово, счастья вашей семье", "Привет, Алиса! Добро пожаловать в мир", "Наши поздравления! Пусть ангелы защищают ее!", "Расти здоровой и божественно талантливой, как папа", — поздравили артиста пользователи. Известность Витасу принес трек "Опера № 2", в котором исполнитель берет очень высокие ноты. Клип на эту песню снял режиссер Юрий Грымов.
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стиль жизни, новости культуры, знаменитости, витас, дети, семья

У Витаса родился третий ребенок

13:35 02.06.2021 (обновлено: 13:36 02.06.2021)
 
© Фото : официальный сайт VITASПевец Витас
Певец Витас - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : официальный сайт VITAS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. У певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) родился ребенок. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Артист поделился видео, в котором показано, как он качает на руках младенца.
"Знакомьтесь, Алиса! 18. 05.2021", — подписал ролик Витас.
Малышка — третий общий ребенок певца и его супруги Светланы Гранковской. В ноябре 2008 у них родилась дочь Алла, а в январе 2015 — сын Максим.
"Вот это здорово, счастья вашей семье", "Привет, Алиса! Добро пожаловать в мир", "Наши поздравления! Пусть ангелы защищают ее!", "Расти здоровой и божественно талантливой, как папа", — поздравили артиста пользователи.
Известность Витасу принес трек "Опера № 2", в котором исполнитель берет очень высокие ноты. Клип на эту песню снял режиссер Юрий Грымов.
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