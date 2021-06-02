https://ria.ru/20210602/ukraina-1735160101.html

Зеленский приготовил Вашингтону и Брюсселю щедрый подарок

Зеленский приготовил Вашингтону и Брюсселю щедрый подарок - РИА Новости, 02.06.2021

Зеленский приготовил Вашингтону и Брюсселю щедрый подарок

Украина на самом высоком уровне заявила о намерении передать свою газотранспортную систему (ГТС) даже не в управление, а в совладение Европе и США. В порыве... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:01

россия

оператор гтс украины

владимир зеленский

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Украина на самом высоком уровне заявила о намерении передать свою газотранспортную систему (ГТС) даже не в управление, а в совладение Европе и США. В порыве откровенности во время беседы с немецкими журналистами об этом заявил президент Зеленский: "Я действительно считаю, что было бы круто иметь как партнеров, как совладельцев в ГТС Украины Европу и Соединенные Штаты. Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не предпринимал бы против нее каких-то действий, а в том, что все защищали бы эти контракты и защищали бы в целом безопасность Украины и Европы".Можно было бы отнестись к этому заявлению скептически, если бы не два но.Во-первых, неизбежность передачи Украиной в той или иной форме своей ГТС (или ее остатков) "западным партнерам" стала очевидной довольно давно — не может лишившееся суверенитета государство претендовать на контроль над подобным активом. Тем более в рамках позиционирования Украины как враждебного России государства. А тут стоит напомнить, что еще с 2015 года Россия получила статус "военного противника Украины" сначала в Военной доктрине Порошенко, а потом в Стратегии военной безопасности Зеленского.Во-вторых, симптоматично, что это заявление прозвучало именно из уст Зеленского: пользуясь терминологией экс-премьера Алексея Гончарука, в пустую голову Зеленского вложили идею передачи ГТС в качестве решения проблемы ее дальнейшего функционирования.Причем показательно, что Зеленский даже не заикается о ее продаже: вероятно, труба будет передана бесплатно, скажем, в обмен на какие-то обязательства по прокачке. История украинской ГТС — это классическая история старухи из "Сказки о рыбаке и рыбке", только на новый лад.Судя по всему набору откровений Владимира Зеленского во время беседы с немецкими журналистами, его окружению удалось вложить в его голову много, скажем так, странного.Шедевром, например, можно считать его высказывание: "Северный поток — 2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма". Оно даже дало повод для острот в стиле "а ведь он прав — в первом случае Россия вернула своих людей и свою землю, а во втором случае вернет свой газ и свои деньги". Кстати, остается без ответа вопрос: почему на Крым похож именно СП-2, а не, скажем, "Турецкий поток", в результате запуска которого Украина уже потеряла транзит газа более чем на 30 миллиардов кубометров в год. Может быть, потому, что строительству ТП не стали препятствовать США?Из уст Зеленского прозвучали и другие яркие заявления. Например, что достройка СП-2 будет означать прекращение транзита газа через Украину, что влечет за собой угрозу энергетической безопасности Украины и… Европы. Здесь тоже дефицит логики налицо.Отдельно стоит также упомянуть расшифровку Зеленским плана "Б" по Донбассу. Как выяснилось, план "Б" подразумевает передачу под контроль Киева (благодаря некой бумаге, подписанной "серьезными игроками — Евросоюзом, США") не только неподконтрольного Донбасса, но и Крыма, а заодно еще и обеспечение энергетической безопасности Украины. Надо сказать, что немецкие журналисты охватить высокий полет мысли Зеленского не смогли и интерпретировали ответ иначе, но версия на сайте украинского президента выглядит именно так. Не стали немецкие журналисты публиковать и размышления Зеленского о развале Евросоюза, начавшемся с выхода из него Великобритании.Но вернемся к имеющему практическое значение тезису — передаче украинской ГТС в управление ЕС и США.ГТС Украины все еще является второй по величине в Европе и одной из крупнейших в мире, хотя она практически вся досталась стране еще 30 лет назад в наследство от СССР. Более 37 тысяч километров магистральных газопроводов, 71 компрессорная станция, пропускная способность на входе до 290 миллиардов кубометров и на выходе до 175 миллиардов — это не шутки.Многочисленные российско-украинские газовые конфликты времен президентства Ющенко ускорили процесс.Во времена президентства Януковича у Украины был, пожалуй, последний шанс заработать на продаже доли в ГТС и остаться уже хоть и не монопольным, но значимым транзитером. Ситуация для Украины к тому времени существенно ухудшилась: работали "Ямал — Европа" и "Голубой поток", вовсю строился СП-1 и сухопутная часть "Южного потока", который позже стал ТП. "Газпром" предлагал белорусскую схему — с первоначальным выкупом 50 процентов ГТС, за которые был готов отдать до четырех миллиардов долларов, и некой скидкой на длительный срок. Это совокупно могло бы принести Украине десятки миллиардов долларов. Обсуждался и вариант управления ГТС на троих с европейцами. Но на Украине стали говорить о цене своей ГТС в десятки миллиардов долларов по принципу "здесь и сейчас", требовать остановить строительство "Южного потока"… На том все и закончилось.Понятно, что после Майдана вопрос выкупа украинской ГТС или создания совместного консорциума по управлению ею отпал полностью. Украина бросилась рьяно выполнять роль полезного дурака в интересах США, борясь с СП-2 за обеспечение поставок американского сланцевого газа. Если бы это было не так, то в большей степени Украине стоило бы бороться с "Турецким потоком", но этого не было. Правда, руководители украинской газовой отрасли, персонально играя роль полезных дураков, не забывали ни о своем кармане, ни о постоянных успокоительных речах для внутреннего потребления: мол, никуда "Газпром" от нас не денется, СП-2 — это блеф и тому подобное.В итоге в ситуации, которую два десятилетия создавало украинское руководство, огромная украинская ГТС оказалась просто ненужной. Даже без СП-2 "Газпром" прокачает через нее в нынешнем году не более 45-47 миллиардов кубометров. К этому стоит добавить неважное техническое состояние системы, которое требует огромных денег на ремонт и модернизацию. А без каких-либо гарантий на прокачку соответствующих объемов этих денег никто не даст. Это означает, что украинская ГТС будет неизбежно сокращена в четыре-пять раз. Этого с головой хватит, чтобы поставлять в Европу 10-15 миллиардов кубометров газа, которые "Газпром" и так собирался оставить Украине.Как уже упоминалось, вопрос передачи ГТС "западным партнерам" был предрешен. Было только непонятно, под каким соусом бесплатно будет отдаваться то, за что совсем недавно Украина требовала десятки миллиардов долларов. Теперь понятно: ее отдадут бесплатно, скормив населению историю о том, что новые владельцы защитят и саму трубу, и Украину в целом. Ну а полезные дураки все же принесут выгоду США — от поставок сланцевого газа в Европу гегемон практически отказался, так хоть подзаработает на эксплуатации остатков украинской ГТС.

https://ria.ru/20210601/flesh-royal-1735079855.html

https://ria.ru/20210525/kiev-1733849825.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/zelenskiy-1735124009.html

https://ria.ru/20210531/ukraina-1734822149.html

https://ria.ru/20210527/gazoprovod-1734510131.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

россия, оператор гтс украины, владимир зеленский, сша, украина, авторы