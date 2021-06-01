Зеленский назвал "Северный поток — 2" флеш-роялем в руках России
13:09 01.06.2021 (обновлено: 15:11 01.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что "Северный поток — 2" ставит крест на транзите газа через территорию Украины, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Если они завершат техническую сторону "Северного потока — 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", — считает он.
Зеленский отметил, что Россия использует этот проект, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса.
"Северный поток — 2" на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", — заключил президент.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.