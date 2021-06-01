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Зеленский назвал "Северный поток — 2" флеш-роялем в руках России
Зеленский назвал "Северный поток — 2" флеш-роялем в руках России - РИА Новости, 01.06.2021
Зеленский назвал "Северный поток — 2" флеш-роялем в руках России
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что "Северный поток — 2" ставит крест на транзите газа через территорию Украины, сообщила Frankfurter... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:09
2021-06-01T15:11
россия
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
владимир зеленский
европа
сша
украина
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что "Северный поток — 2" ставит крест на транзите газа через территорию Украины, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.Зеленский отметил, что Россия использует этот проект, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса."Северный поток — 2" на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", — заключил президент. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, владимир зеленский, европа, сша, украина, в мире

Зеленский назвал "Северный поток — 2" флеш-роялем в руках России

13:09 01.06.2021 (обновлено: 15:11 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что "Северный поток — 2" ставит крест на транзите газа через территорию Украины, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Если они завершат техническую сторону "Северного потока — 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", — считает он.

Зеленский отметил, что Россия использует этот проект, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса.
"Северный поток — 2" на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", — заключил президент.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзВладимир ЗеленскийЕвропаСШАУкраинаВ мире
 
 
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