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Зеленский назвал "Северный поток — 2" флеш-роялем в руках России

Зеленский назвал "Северный поток — 2" флеш-роялем в руках России - РИА Новости, 01.06.2021

Зеленский назвал "Северный поток — 2" флеш-роялем в руках России

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что "Северный поток — 2" ставит крест на транзите газа через территорию Украины, сообщила Frankfurter... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:09

2021-06-01T13:09

2021-06-01T15:11

россия

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

владимир зеленский

европа

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что "Северный поток — 2" ставит крест на транзите газа через территорию Украины, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.Зеленский отметил, что Россия использует этот проект, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса."Северный поток — 2" на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", — заключил президент. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 95 процентов, осталось проложить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.

https://ria.ru/20210524/ukraina-1733549709.html

россия

балтийское море

европа

сша

украина

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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, владимир зеленский, европа, сша, украина, в мире