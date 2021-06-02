РЭЦ: российские поставщики надеются на открытие китайского рынка свинины
08:00 02.06.2021 (обновлено: 09:08 02.06.2021)
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРодниковский свинокомплекс в Челябинской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российские поставщики свинины очень надеются, что Китай откроет свой рынок этого мяса для них, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра Вероника Никишина в преддверии ПМЭФ-2021.
"Что мы точно совершенно очень хотели бы туда поставлять — это свинину. После вспышки чумы свиней в Китае в 2018 году ликвидировали практически всё поголовье, а потребление свинины в стране колоссальное, и мгновенно выросли импортные поставки", - рассказала Никишина.
Она напомнила, что китайский рынок свинины закрыт для России уже много лет — "это торгово-политическое решение". "Этот вопрос стоит в повестке президентов, этот вопрос в повестке всех наших двусторонних комиссий. Мы рассчитываем, что запрет все же удастся снять, потому что для российских экспортеров – это огромный рынок и огромная возможность", - уверена глава РЭЦ.
"В прошлом году Китай частично открыл для российских поставщиков рынок мяса птицы – можем поставлять отдельные части тушки. Мы рассчитываем, что и остальные продукты из птицы тоже пойдут. У нас большое производство, хорошее качество, наши продукты точно будут успешны", - сказала Никишина.
Она отметила, что экспортеры ждали и полного открытия рынка для поставок говядины. "Тут показательный пример, как только в начале 2020 года нам открыли рынок – поставки российской говядины в Китай выросли в 26 раз. Конечно, сразу надо оговорить, что тут эффект - очень низкая база поставок. Но поставки растут. За первый квартал этого года экспорт говядины в Китай составил больше 20 миллионов долларов. Это ниша, которую мы очень ждали. И наши производители с удовольствием ее начали заполнять. Также бьемся за то, что открыли доступ для наших колбасных изделий", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.