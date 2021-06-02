https://ria.ru/20210602/svinina-1735188679.html

РЭЦ: российские поставщики надеются на открытие китайского рынка свинины

РЭЦ: российские поставщики надеются на открытие китайского рынка свинины - РИА Новости, 02.06.2021

РЭЦ: российские поставщики надеются на открытие китайского рынка свинины

Российские поставщики свинины очень надеются, что Китай откроет свой рынок этого мяса для них, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:00

2021-06-02T09:08

петербургский международный экономический форум

россия

вероника никишина

российский экспортный центр

петербургский международный экономический форум (фонд)

китай

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российские поставщики свинины очень надеются, что Китай откроет свой рынок этого мяса для них, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра Вероника Никишина в преддверии ПМЭФ-2021.Она напомнила, что китайский рынок свинины закрыт для России уже много лет — "это торгово-политическое решение". "Этот вопрос стоит в повестке президентов, этот вопрос в повестке всех наших двусторонних комиссий. Мы рассчитываем, что запрет все же удастся снять, потому что для российских экспортеров – это огромный рынок и огромная возможность", - уверена глава РЭЦ."В прошлом году Китай частично открыл для российских поставщиков рынок мяса птицы – можем поставлять отдельные части тушки. Мы рассчитываем, что и остальные продукты из птицы тоже пойдут. У нас большое производство, хорошее качество, наши продукты точно будут успешны", - сказала Никишина.Она отметила, что экспортеры ждали и полного открытия рынка для поставок говядины. "Тут показательный пример, как только в начале 2020 года нам открыли рынок – поставки российской говядины в Китай выросли в 26 раз. Конечно, сразу надо оговорить, что тут эффект - очень низкая база поставок. Но поставки растут. За первый квартал этого года экспорт говядины в Китай составил больше 20 миллионов долларов. Это ниша, которую мы очень ждали. И наши производители с удовольствием ее начали заполнять. Также бьемся за то, что открыли доступ для наших колбасных изделий", - заключила она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Вероники Никишиной >>

https://ria.ru/20210602/tovary-1735188314.html

https://ria.ru/20210602/eksport-1735187787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вероника никишина, российский экспортный центр, петербургский международный экономический форум (фонд), китай, экономика