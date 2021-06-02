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В Приамурье выбрали студентов, которые получат стипендии губернатора
В Приамурье выбрали студентов, которые получат стипендии губернатора - РИА Новости, 02.06.2021
В Приамурье выбрали студентов, которые получат стипендии губернатора
Учащихся колледжей, которые получат губернаторские стипендии, выбрали в Амурской области, выплаты получат 22 человека, которым удается совмещать успешную учебу... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:45
2021-06-02T11:45
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн – РИА Новости. Учащихся колледжей, которые получат губернаторские стипендии, выбрали в Амурской области, выплаты получат 22 человека, которым удается совмещать успешную учебу и работу по профилю, сообщает правительство Приамурья.Губернаторские стипендии персональные, выплачиваются единовременно дважды в год, поддержку получили студенты, у которых нет академической задолженности и которые официально трудоустроены на предприятиях не менее полугода.Ещё семь стипендиатов учатся в Амурском колледже строительства и ЖКХ и по одному – в Благовещенском политехническом колледже, Амурском педагогическом колледже и Амурском аграрном колледже."Важно, чтобы студенты получали знания не только за партами, но и на производстве. Таким образом, они не только нарабатывают трудовой стаж и получают необходимые для дальнейшего трудоустройства навыки и компетенции, но и зарабатывают себе репутацию перед потенциальными работодателями. Такое взаимодействие "на руку" и предприятиям (они имеют возможность подготовить специалиста "под себя", и Амурской области в целом, которая заинтересована в том, чтобы сохранить конкурентоспособная и эффективную рабочую единицу", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.
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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, общество

В Приамурье выбрали студентов, которые получат стипендии губернатора

11:45 02.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРегионы России. Амурская область
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн – РИА Новости. Учащихся колледжей, которые получат губернаторские стипендии, выбрали в Амурской области, выплаты получат 22 человека, которым удается совмещать успешную учебу и работу по профилю, сообщает правительство Приамурья.
Губернаторские стипендии персональные, выплачиваются единовременно дважды в год, поддержку получили студенты, у которых нет академической задолженности и которые официально трудоустроены на предприятиях не менее полугода.
"Начисление стипендиатам первых выплат планируется в июле. Из 22 претендентов на получение финансовой поддержки большинство – учащиеся Амурского колледжа сервиса и торговли (12 человек", - сообщает правительство региона.
Ещё семь стипендиатов учатся в Амурском колледже строительства и ЖКХ и по одному – в Благовещенском политехническом колледже, Амурском педагогическом колледже и Амурском аграрном колледже.
"Важно, чтобы студенты получали знания не только за партами, но и на производстве. Таким образом, они не только нарабатывают трудовой стаж и получают необходимые для дальнейшего трудоустройства навыки и компетенции, но и зарабатывают себе репутацию перед потенциальными работодателями. Такое взаимодействие "на руку" и предприятиям (они имеют возможность подготовить специалиста "под себя", и Амурской области в целом, которая заинтересована в том, чтобы сохранить конкурентоспособная и эффективную рабочую единицу", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.
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