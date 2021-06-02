https://ria.ru/20210602/stipendii-1735218532.html

В Приамурье выбрали студентов, которые получат стипендии губернатора

В Приамурье выбрали студентов, которые получат стипендии губернатора - РИА Новости, 02.06.2021

В Приамурье выбрали студентов, которые получат стипендии губернатора

Учащихся колледжей, которые получат губернаторские стипендии, выбрали в Амурской области, выплаты получат 22 человека, которым удается совмещать успешную учебу... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:45

2021-06-02T11:45

2021-06-02T11:45

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн – РИА Новости. Учащихся колледжей, которые получат губернаторские стипендии, выбрали в Амурской области, выплаты получат 22 человека, которым удается совмещать успешную учебу и работу по профилю, сообщает правительство Приамурья.Губернаторские стипендии персональные, выплачиваются единовременно дважды в год, поддержку получили студенты, у которых нет академической задолженности и которые официально трудоустроены на предприятиях не менее полугода.Ещё семь стипендиатов учатся в Амурском колледже строительства и ЖКХ и по одному – в Благовещенском политехническом колледже, Амурском педагогическом колледже и Амурском аграрном колледже."Важно, чтобы студенты получали знания не только за партами, но и на производстве. Таким образом, они не только нарабатывают трудовой стаж и получают необходимые для дальнейшего трудоустройства навыки и компетенции, но и зарабатывают себе репутацию перед потенциальными работодателями. Такое взаимодействие "на руку" и предприятиям (они имеют возможность подготовить специалиста "под себя", и Амурской области в целом, которая заинтересована в том, чтобы сохранить конкурентоспособная и эффективную рабочую единицу", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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россия

амурская область

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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, общество