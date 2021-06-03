https://ria.ru/20210603/posobiya-1735400543.html

Пособия для студентов: какие выплаты и льготы положены в 2021 году

Пособия для студентов: какие выплаты и льготы положены в 2021 году

Пособия для студентов: какие выплаты и льготы положены в 2021 году

Выплаты и льготы студентам — это государственные меры поддержки граждан, которые обучаются в вузах, колледжах, техникумах и т.д. О том, какие есть пособия и... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:30

2021-06-03T12:30

2021-06-03T12:46

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Выплаты и льготы студентам — это государственные меры поддержки граждан, которые обучаются в вузах, колледжах, техникумах и т.д. О том, какие есть пособия и преференции в 2021 году, размеры выплат и как их получить — в материале РИА Новости. Выплаты и льготы студентамСогласно ст. 36 закона "Об образовании в РФ", государство в целях поддержки студентов, которые обучаются на бюджетной основе, дает им право на различные пособия и льготы. Это касается не только очников, но и студентов вечерней и заочной форм обучения, хотя им может назначить выплату только работодатель. Помимо стипендий за хорошую успеваемость, студент имеет право получить отсрочку от армии, дополнительную материальную помощь, скидки на проезд и т.д.Кому положеныВ России стимулирующие выплаты положены студентам, которые обучаются в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Чтобы получить пособия, необходимо учиться впервые в учреждении, которое имеет государственную аккредитацию — во время получения второго высшего привилегий уже не будет. Какие выплаты положены студентамВыплаты студентам можно поделить на две группы: к первой относятся стипендии за успехи в учебе, а ко второй — социальные пособия. "Государство и российские вузы в определенной мере поддерживают и стимулируют студентов денежными пособиями, — рассказал РИА Новости юрист, генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов. — Как правило, различные выплаты предоставляются студентам-бюджетникам. Однако, помимо академической стипендии, у студентов есть еще ряд стимулирующих выплат, которые можно получить — социальную стипендию, пособие по беременности и родам, материальную помощь, выплату студенческим семьям и ряд льгот".Государственная академическая стипендияЭто базовая стипендия, которая, согласно приказу Минобрнауки, полагается тем, кто учится за счет государства очно. Ее назначают при сдаче экзаменов на "хорошо" и "отлично", также у студента не должно быть "хвостов". В 2020 году минимальный размер такой выплаты составлял 1 484 рубля. При этом вузы вправе повышать пособие самостоятельно. Так, в МФТИ студентам-отличникам бакалавриата и специалитета платят 6 250 рублей. Академическую стипендию индексируют каждый год. Например, в прошлом году ее повысили на 4,1%. Если студент имеет успехи и достижения в учебе, то ему могут увеличить выплату.Стипендия президента РФСтипендию президента РФ дают тем, кто хорошо учится и занимается перспективной научно-исследовательской деятельностью по направлениям модернизации российской экономики, пишет научные статьи в авторитетные журналы и т.д.. В таком случае студент может получить выплату в размере 22 800 рублей в месяц. Кроме этого, для приоритетных направлений экономики доступны фиксированные стипендии — 7 000 рублей в месяц для студентов и 14 000 рублей в месяц для аспирантов. Учащимся других направлений, которые не касаются экономики, за успехи в учебе, победы в олимпиадах и т.д., положено 2 200 рублей в месяц и 4 500 рублей аспирантам. Такие стипендии присуждаются на конкурсной основе.Стипендия правительства РФДля получения стипендии правительства РФ также нужно изучать приоритетные направления экономики для ее модернизации, заниматься исследовательской деятельностью, писать научные статьи, побеждать в авторитетных олимпиадах и т.д. Если пройти конкурсный отбор, то можно получить 5 000 рублей для студента и 10 000 для аспиранта. На неэкономических специальностях, с учетом учебных достижений, можно получать в месяц 1 440 рублей и 3 600 рублей. Стипендия правительства МосквыЭтот вид стипендии дают студентам, преимущественно технических специальностей. Чтобы ее получить, первокурсникам нужно иметь школьную медаль "За особые успехи в обучении", студентам других курсов — сдать сессии без троек за все время обучения и участвовать в общественно важных мероприятиях. Размер пособия — 6 500 рублей в месяц, его платят только бюджетникам.Именные стипендии и гранты"Различными постановлениями правительства РФ закреплены следующие стипендии: имени Е.Т. Гайдара, А.А. Вознесенского, Д.С. Лихачева, А.А. Собчака, А.И. Солженицына, В.А. Туманова, — объяснил юрист. — Претендовать на такие стипендии могут студенты очной формы обучения с отличной успеваемостью, участвующие в научных исследованиях, а также победители или призеры различных российских или международных конкурсов. На именную стипендию В.А. Туманова также могут претендовать аспиранты. Это далеко не полный перечень подобных выплат. Различные именные стипендии могут устанавливаться отдельно в регионах. Студенты с хорошей успеваемостью имеют право на гранты, например, грант от ВТБ и другие".Гранты президента России дают студентам, которые победили в олимпиадах, интеллектуальных, творческих, спортивных и других конкурсах. Размер именных стипендий отличается. Например, стипендия Владимира Потанина составляет 20 000 рублей в месяц, стипендия имени Д.С. Лихачева — 5 000 рублей в месяц. Есть подобные выплаты на направлениях юриспруденции, журналистики, экономики, литературного творчества и т.д.Стипендии компанийКомпании могут отдельно поощрять студентов за успехи в учебной деятельности. Например, Яндекс перечисляет выплаты учащимся технических направлений Высшей школы экономики. При этом может потребоваться договор, по которому студенту придется "отработать" пособие, например, пройдя стажировку. Социальные выплаты"Студенты могут претендовать на социальные стипендии, — пояснил Артем Баранов. — Такая выплата положена нуждающимся в особой помощи — это сироты; дети, родители которых лишены прав на воспитание, инвалиды, дети-инвалиды, ветераны боевых действий. Размер социальной стипендии устанавливает учебное заведение". Как правило, минимальная сумма выплаты в вузах составляет 2 227 рублей. Ее получают вне зависимости от успеваемости. Социальная стипендия может быть повышена до прожиточного минимума, если студент учится на "хорошо" и "отлично", имеет достижения, занимается исследовательской деятельностью и т.д. Единовременная материальная помощьЕдиновременную материальную помощь выплачивают студентам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, например, потеряли родителя, нуждаются в лечении и т.д. Размер такого пособия определяет учебное заведение, при этом нужно будет подтвердить документами права на него. Выплаты студентам до 18 летСтипендии выплачивают во время обучения в колледжах, техникумах и училищах, в которые обычно поступают после 9 класса. Минимальный размер такой выплаты составляет 890 рублей, а государственной социальной стипендии — 936 рублей. При этом есть и выплата правительства РФ за научно-исследовательскую деятельность в сфере экономической модернизации для студентов ссузов. Ее сумма составляет 4 000 рублей.Выплаты студентам-сиротамСироты или оставшиеся без попечения родителей студенты, имеет право на полное государственное обеспечение до 23 лет. Им положено место на бюджете в вузе вне конкурса, а также денежные выплаты до завершения обучения, бесплатное питание, бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживание в жилом помещении без оплаты или с полным ее возмещением, а также безвозмездное оказание медицинской помощи. Чтобы оформить льготу, нужно следующие документы: Студенты-сироты имеют право на получение единоразовой финансовой помощи при выпуске из учебного заведения.Выплаты студентам по беременности и с детьмиПри ранней постановке на учет у акушер-гинеколога будущей матери выплачивают 708,23 рубля. При рождении ребенка ей полагается единовременное пособие в размере 18 886,32 рубля. Пособие по беременности и родам равно стипендии за время академического отпуска. Если она была повышенная, то и выплата будет такая же. Кроме этого, в вузе можно получить единовременную материальную помощь, размер которой устанавливает руководство учебного заведения. Молодые мамы не обязаны брать академический отпуск, но многие пользуются таким правом. Если один из родителей работает, то ему полагается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Выплаты студенческим семьямВ Москве существует дополнительная поддержка студенческих семей в виде ежемесячной компенсации роста стоимости продуктов питания. Ее можно оформить, если оба родителя учатся очно и их ребенок младше 3 лет. Кроме этого, подобная помощь существует в некоторых других регионах. Например, в Санкт-Петербурге есть ежемесячная выплата в размере 4 092 рублей.Выплаты для иностранных студентовЕсли иностранный студент учится по квоте Министерства науки и высшего образования, то ему будут начислять стипендию вне зависимости от успеваемости на протяжении всего обучения. Также жители зарубежья имеют право на академическую и другие стипендии, если преуспели в учебе или занимаются важными научными исследованиями. Другие выплаты"Если студенты оказались в трудной жизненной ситуации и остались без попечения родителей или одного из них, то они могут претендовать на пенсию по утрате кормильцев, которая будет им выплачиваться до 23 лет, — рассказал Артем Баранов".При потере кормильца выплачивают 5 796,78 рубля. На уровне регионов и отдельных вузов могут вводиться дополнительные меры поддержки. Размер выплатРазмер стипендии может различаться в зависимости от вуза, но он не должен быть ниже суммы, установленной государством — 1 484 рубля. Как правило, выплата основывается на уровне успеваемости и, если студент учится на "отлично", то у него академическая стипендия будет выше. В среднем по стране сумма стипендии составляет около 3500 рублей. Как оформить выплатыАкадемическая стипендия, как правило, назначается автоматически по итогам сессии. Чтобы получить социальную выплату, необходимо предоставить:Стипендии оформляются в деканате, а вот за другими выплатами, например, студенческим семьям, нужно будет обращаться в МФЦ. После смерти кормильца необходимо подать пакет документов лично в территориальный орган Пенсионного фонда России. При беременности следует обращаться в органы социальной защиты населения. Какие льготы положены студентамКроме материальной поддержки студенты имеют право на ряд льгот, вплоть до бесплатного посещения музеев и театров. Привилегии могут различаться по регионам, также вузы способны их устанавливать сами. Льготы на проездЛьгота на проезд в общественном транспорте — региональная. В столице ее можно получить после оформления карты москвича. Проезд на пригородном транспорте, например, на электричках, может быть дешевле на 50% процентов, если власти субъекта Федерации приняли соответствующий акт. На поезда дальнего следования есть скидки в размере 25% от стоимости билета. По словам юриста Артема Баранова, в некоторых регионах иногородние студенты могут получать компенсацию проезда к месту жительства и обратно.Кроме этого, государство предоставляет субсидированные авиабилеты для студентов до 23 лет. Таким образом можно купить билеты значительно дешевле. В 2021 году государство утвердило сниженные тарифы на более чем 200 направлений. Льготы в сфере здравоохраненияС 19 лет студентам необходимо проходить бесплатный обязательный медицинский осмотр. С 21 года можно также обследоваться в рамках диспансеризации, в которую включено больше исследований и других медицинских процедур. Она осуществляется на добровольной безвозмездной основе. У студентов есть возможность вакцинироваться в поликлинике или в медкабинете вуза. Также в образовательном учреждении нередко есть бесплатная психологическая помощь, которая поможет справиться с трудной жизненной ситуацией, выгоранием, депрессией и т.д. Льготы работающим студентамРаботающие студенты могут рассчитывать на учебный отпуск, сокращение рабочего дня и оплату проезда до места учебы. При этом многое зависит от формы обучения. Например, учащимся учреждений среднего профессионального образования очного отделения положено 10 дней отпуска на промежуточную аттестацию и два месяца на итоговую без сохранения зарплаты. Студентам заочной или вечерней формы обучения в учреждениях среднего профобразования отпуск с сохранением заработной платы дают на 30 дней. При учебе в вузе на очной форме можно уйти в отпуск без оплаты на 15 дней для промежуточной аттестации, на месяц — для сдачи итоговых госэкзаменов и т.д. Кроме этого, заочники и те, кто учатся на вечернем отделении, имеют право запросить сокращенную рабочую неделю и оплату проезда до места учебы один раз в год. Для получения льгот у работодателя нужно взять справку об обучении и его сроке в деканате вуза и отнести ее на работу. Льготы на жилье"Студенты без жилья, например, из другого города, могут получить комнату в студенческом общежитии, — рассказал эксперт. — Правда, такие категории студентов, как сироты, инвалиды, отслужившие по контракту, имеют приоритет перед другими студентами. Также студенты из льготной категории имеют право на жилье после выпуска из интерната. Жилье в таком случае предоставляется по договору найма на 5 лет. Иных же привилегий по получению жилья у студентов нет, льготы по ипотеке предоставлены не будут, поскольку у студента нет постоянного дохода. Но если молодому студенту удается совмещать учебу с работой, например, ассистентом на кафедре, то он будет считаться молодым специалистом, которому положены льготные условия на покупку жилья. Некоторые вузы по своему усмотрению могут предоставлять студентам дополнительные льготы в виде скидок на оплату услуг ЖКХ. Иные льготы по оплате жилья и коммунальных услуг предоставляются на уровне региона". Налоговые льготыПо словам юриста, студенты на платном обучении очной и заочной формы могут получить налоговый вычет и вернуть часть денежных средств, потраченных на обучение. Кроме этого, работающие студенты имеют право на возврат части денег из удержанного с из зарплаты НДФЛ. Для этого нужно заплатить на учебу в учреждении с государственной аккредитацией. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить от государства назад 13%, составляет 120 000 рублей. Для оформления такой льготы понадобится декларация 3-НДФЛ и заявление о возврате НДФЛ. Документы можно подать онлайн через сайт налоговой службы. Отсрочка от армииОтсрочку от армии дают студентам вузов и ссузов на весь период обучения, который может включать в себя магистратуру, аспирантуру, ординатуру. Такая льгота не положена тем, кто получает второе высшее образование, учится заочно или на вечерней форме, получает образование в учреждении без аккредитации.Образовательные программы вне вузаСтуденты имеют право бесплатно или с существенными скидками посещать театры, музеи, образовательные мероприятия, конференции и т.д. Например, вход в Эрмитаж для этой категории граждан бесплатный, в некоторых других музеях посещение выставок без оплаты доступно только в определенные дни, также есть скидки. Так, льготный билет в Пушкинский музей стоит 200 рублей вместо 400. В театрах свободный вход бывает, если в зале остались места, в некоторых встречаются и скидки. Региональные льготыРегионы вправе сами вводить льготы студентам. В Москве, например, они могут рассчитывать на льготный проезд. Во многих субъектах страны действуют специальные дисконтные карты, которые дают скидки в кафе, магазинах, аптеках. Обычно их выдает профком вуза.Международные льготыРоссийские студенты имеют право оформить международную карту, которая подтверждает их статус. Благодаря такой карте в заграничных поездках можно бесплатно посещать музеи, со скидками ездить на общественном транспорте, покупать продукты, еду в кафе, оплачивать образовательные курсы и т.д. Другие льготыНекоторые магазины предоставляют скидки студентам на покупку ноутбуков и компьютеров. Нередко к 1 сентября приурочены скидочные акции на электронику для учебы. Кроме этого, студенты могут бесплатно скачивать программы Office, устанавливать операционную систему Microsoft. Для дизайнеров действуют скидки при покупке программ для обработки фото или видео. Также можно приобрести подписку для прослушивания музыки по меньшей цене. Как оформить льготыБольшинство льгот можно оформить через вуз в деканате. Туда же следует обратиться за информацией о конкурсах и грантах. Зачастую студенческий билет дает право на определенные льготы. Например, его нужно предъявить при походе в музей. За налоговым вычетом следует обращаться в ФНС. Информацию о необходимых документах можно также получить в образовательном учреждении.

https://ria.ru/20210531/stipendiya-1734931836.html

https://ria.ru/20200430/1570807225.html

https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733188155.html

https://ria.ru/20210531/lgoty-1734963995.html

https://ria.ru/20210514/vychet-1732389458.html

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