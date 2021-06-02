https://ria.ru/20210602/sklady-1735789271.html

Глава РЭЦ заявила о важности комплексного подхода к созданию сети складов

Глава РЭЦ заявила о важности комплексного подхода к созданию сети складов - РИА Новости, 05.06.2021

Глава РЭЦ заявила о важности комплексного подхода к созданию сети складов

Создание сети складов с товарами российских экспортеров за рубежом позволит ускорить их доставку до клиента, однако это должна быть часть комплексного процесса, РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-02T14:07

2021-06-02T14:07

2021-06-05T14:35

петербургский международный экономический форум

россия

вероника никишина

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Создание сети складов с товарами российских экспортеров за рубежом позволит ускорить их доставку до клиента, однако это должна быть часть комплексного процесса, заявила в ходе сессии "Экспорт - как и куда продавать МСП?" На ПМЭФ глава РЭЦ Вероника Никишина."Да, такие склады могут помочь нарастить экспорт МСП. Но не сами по себе, а только как часть комплекса инструментов, которые охватывают целиком всю цепочку экспорта: от обучения экспорту и поддержки производства через более простые административные процедуры, до поддержки выхода на иностранные маркетплейсы и продвижения на них", - сказала Никишина.Она добавила, что также нужны "супер-сервисы поддержки, которые бы решали всю бизнес-ситуацию экспортера-МСП"."И уже внутри них на отдельных рынках и направлениях можно результативно использовать собственные национальные склады", - пояснила глава РЭЦ."Склады ради складов не дают эффекта. Это подтверждают и логика, и кейсы", - считает Никишина."Возможно, на части рынков выгоднее не создавать свои склады, а привлекать партнеров, для кого это уже часть бизнес-процесса, например, логистические компании и импортеров с логистическими каналами. Мы такие решения прорабатываем и создаем. Например, уже работают проекты в Казахстане, Литве, Германии", - заключила глава РЭЦ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/biznes-1735731129.html

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россия, вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика