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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/sklady-1735789271.html
Глава РЭЦ заявила о важности комплексного подхода к созданию сети складов
Глава РЭЦ заявила о важности комплексного подхода к созданию сети складов - РИА Новости, 05.06.2021
Глава РЭЦ заявила о важности комплексного подхода к созданию сети складов
Создание сети складов с товарами российских экспортеров за рубежом позволит ускорить их доставку до клиента, однако это должна быть часть комплексного процесса, РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-02T14:07
2021-06-05T14:35
петербургский международный экономический форум
россия
вероника никишина
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Создание сети складов с товарами российских экспортеров за рубежом позволит ускорить их доставку до клиента, однако это должна быть часть комплексного процесса, заявила в ходе сессии "Экспорт - как и куда продавать МСП?" На ПМЭФ глава РЭЦ Вероника Никишина."Да, такие склады могут помочь нарастить экспорт МСП. Но не сами по себе, а только как часть комплекса инструментов, которые охватывают целиком всю цепочку экспорта: от обучения экспорту и поддержки производства через более простые административные процедуры, до поддержки выхода на иностранные маркетплейсы и продвижения на них", - сказала Никишина.Она добавила, что также нужны "супер-сервисы поддержки, которые бы решали всю бизнес-ситуацию экспортера-МСП"."И уже внутри них на отдельных рынках и направлениях можно результативно использовать собственные национальные склады", - пояснила глава РЭЦ."Склады ради складов не дают эффекта. Это подтверждают и логика, и кейсы", - считает Никишина."Возможно, на части рынков выгоднее не создавать свои склады, а привлекать партнеров, для кого это уже часть бизнес-процесса, например, логистические компании и импортеров с логистическими каналами. Мы такие решения прорабатываем и создаем. Например, уже работают проекты в Казахстане, Литве, Германии", - заключила глава РЭЦ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика

Глава РЭЦ заявила о важности комплексного подхода к созданию сети складов

14:07 02.06.2021 (обновлено: 14:35 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Создание сети складов с товарами российских экспортеров за рубежом позволит ускорить их доставку до клиента, однако это должна быть часть комплексного процесса, заявила в ходе сессии "Экспорт - как и куда продавать МСП?" На ПМЭФ глава РЭЦ Вероника Никишина.
"Да, такие склады могут помочь нарастить экспорт МСП. Но не сами по себе, а только как часть комплекса инструментов, которые охватывают целиком всю цепочку экспорта: от обучения экспорту и поддержки производства через более простые административные процедуры, до поддержки выхода на иностранные маркетплейсы и продвижения на них", - сказала Никишина.
Она добавила, что также нужны "супер-сервисы поддержки, которые бы решали всю бизнес-ситуацию экспортера-МСП".
Делу — время: в Петербурге стартовал Международный экономический форум
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".

Стенд МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
1 из 20

Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021
2 из 20

Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.

Участники панельной дискуссии Технологическое предпринимательство и коммерциализация интеллектуальной собственности в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
3 из 20

В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.

Девушка на стенде службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
4 из 20

Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.

Прототип полностью автономного беспилотного электромобиля собственной разработки ФЛИП, представленный компанией SberAutoTech
5 из 20

"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.

На Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
6 из 20

В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
7 из 20

Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В программе запланировано более ста дискуссий.

Стенд МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
8 из 20

В программе запланировано более ста дискуссий.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
9 из 20

Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.

Стенд компаний Уралхим и Уралкалий на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
10 из 20

Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
11 из 20

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.

Участница Петербургского международного экономического форума - 2021
12 из 20

Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.

Стенд Mwani Qatar на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
13 из 20

Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.

Макеты стадионов к чемпионату мира по футболу 2022 на стенде Катара на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
14 из 20

На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.

Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
15 из 20

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.

Стенд агентства Современное развитие на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
16 из 20

На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.

Стенд компании Sens Rtech с технологией зрительного имплантанта на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
17 из 20

После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.

Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
18 из 20

В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

Стенд ФГУП Почта России на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
19 из 20

Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Форум продлится до пятого июня включительно.

Девушка у стойки регистрации на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
20 из 20

Форум продлится до пятого июня включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Информационным партнером ПМЭФ-2021 выступает МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 20

Мероприятие проходит при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 20

В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости площадки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 20

Пока не стартовала деловая программа, можно прогуляться по экспозиции и рассмотреть интересные новинки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 20

"Сбер" привез в Петербург прототип полностью автономного беспилотного электромобиля ФЛИП.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 20

В коридорах конгрессно-выставочного центра можно заметить собаку-робота.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
7 из 20

Но в первую очередь ПМЭФ — это масштабное деловое событие.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 20

В программе запланировано более ста дискуссий.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 20

Участники обсудят главные вопросы экономики, социальной и технологической повестки.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 20

Намечены бизнес-диалоги России с разными странами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 20

Стенд на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 20

Страной-гостем ПМЭФ в этом году стал Катар.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
13 из 20

Гости представляют на форуме собственную деловую площадку Doha Hall.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 20

На одной из сессий обсудят опыт России по проведению мирового первенства по футболу и подготовку Катара к ЧМ-2022.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
15 из 20

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
16 из 20

На форуме представят ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
17 из 20

После пандемии особое внимание отводится теме здравоохранения.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
18 из 20

В числе прочих тем будут обсуждать генетические технологии и персонализированную медицину.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
19 из 20

Отдельное внимание участники уделят развитию Арктики, энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
20 из 20

Форум продлится до пятого июня включительно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
"И уже внутри них на отдельных рынках и направлениях можно результативно использовать собственные национальные склады", - пояснила глава РЭЦ.
"Склады ради складов не дают эффекта. Это подтверждают и логика, и кейсы", - считает Никишина.
"Возможно, на части рынков выгоднее не создавать свои склады, а привлекать партнеров, для кого это уже часть бизнес-процесса, например, логистические компании и импортеров с логистическими каналами. Мы такие решения прорабатываем и создаем. Например, уже работают проекты в Казахстане, Литве, Германии", - заключила глава РЭЦ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Петербургский международный экономический форумРоссияВероника НикишинаПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
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