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Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черном море
Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черном море - РИА Новости, 02.06.2021
Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черном море
Купальный сезон вот-вот начнется на Азовском море, на Черном море - в середине-конце июня, в Москве - не ранее второй декады июня, сообщил журналистам научный... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:57
2021-06-02T13:57
роман вильфанд
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
ейск
евпатория
анапа
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Купальный сезон вот-вот начнется на Азовском море, на Черном море - в середине-конце июня, в Москве - не ранее второй декады июня, сообщил журналистам научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд."Купальный сезон наступает, когда в воду может входить ребенок, а он может входить в воду, когда ее температура достигает 22 градусов и выше. Такая температура прогнозируется на побережье Краснодарского края в середине июня, в Крыму - на неделю позже", - сказал Вильфанд.По его данным, в Евпатории сейчас температура воды 15 градусов, существенно комфортнее купаться стало за последние несколько дней в Алуште, Феодосии, Анапе, Геленджике – 18,5 градусов."Наиболее высокая температура сейчас на Азовском море. Здесь в первой декаде июня наступает купальный сезон, уже сейчас в Ейске 20 градусов, в Бердянске – 22 градуса", - сказал Вильфанд.По его словам, в Москве-реке, мягко говоря, прохладно, в районе Звенигорода температура воды 13 градусов."Быстрого начала купального сезона в Москве ждать не стоит. В лучшем случае это будет в начале второй декады", - сказал научный руководитель Росгидромета.
https://ria.ru/20210601/sinoptiki-1735067070.html
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роман вильфанд, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), ейск, евпатория, анапа, общество

Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черном море

13:57 02.06.2021
 
© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкМассандровский пляж в Ялте
Массандровский пляж в Ялте - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Юрий Лашов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Купальный сезон вот-вот начнется на Азовском море, на Черном море - в середине-конце июня, в Москве - не ранее второй декады июня, сообщил журналистам научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.
"Купальный сезон наступает, когда в воду может входить ребенок, а он может входить в воду, когда ее температура достигает 22 градусов и выше. Такая температура прогнозируется на побережье Краснодарского края в середине июня, в Крыму - на неделю позже", - сказал Вильфанд.
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По его данным, в Евпатории сейчас температура воды 15 градусов, существенно комфортнее купаться стало за последние несколько дней в Алуште, Феодосии, Анапе, Геленджике – 18,5 градусов.
"Наиболее высокая температура сейчас на Азовском море. Здесь в первой декаде июня наступает купальный сезон, уже сейчас в Ейске 20 градусов, в Бердянске – 22 градуса", - сказал Вильфанд.
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По его словам, в Москве-реке, мягко говоря, прохладно, в районе Звенигорода температура воды 13 градусов.
"Быстрого начала купального сезона в Москве ждать не стоит. В лучшем случае это будет в начале второй декады", - сказал научный руководитель Росгидромета.
 
Роман ВильфандФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ЕйскЕвпаторияАнапаОбщество
 
 
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