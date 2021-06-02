https://ria.ru/20210602/sezon-1735248696.html

Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черном море

Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черном море - РИА Новости, 02.06.2021

Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черном море

Купальный сезон вот-вот начнется на Азовском море, на Черном море - в середине-конце июня, в Москве - не ранее второй декады июня, сообщил журналистам научный... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:57

2021-06-02T13:57

2021-06-02T13:57

роман вильфанд

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

ейск

евпатория

анапа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730352888_0:343:3029:2047_1920x0_80_0_0_e9d13ee0630a594aeb31fcb5d0424909.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Купальный сезон вот-вот начнется на Азовском море, на Черном море - в середине-конце июня, в Москве - не ранее второй декады июня, сообщил журналистам научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд."Купальный сезон наступает, когда в воду может входить ребенок, а он может входить в воду, когда ее температура достигает 22 градусов и выше. Такая температура прогнозируется на побережье Краснодарского края в середине июня, в Крыму - на неделю позже", - сказал Вильфанд.По его данным, в Евпатории сейчас температура воды 15 градусов, существенно комфортнее купаться стало за последние несколько дней в Алуште, Феодосии, Анапе, Геленджике – 18,5 градусов."Наиболее высокая температура сейчас на Азовском море. Здесь в первой декаде июня наступает купальный сезон, уже сейчас в Ейске 20 градусов, в Бердянске – 22 градуса", - сказал Вильфанд.По его словам, в Москве-реке, мягко говоря, прохладно, в районе Звенигорода температура воды 13 градусов."Быстрого начала купального сезона в Москве ждать не стоит. В лучшем случае это будет в начале второй декады", - сказал научный руководитель Росгидромета.

https://ria.ru/20210601/sinoptiki-1735067070.html

https://ria.ru/20210524/katastrofy-1733657578.html

ейск

евпатория

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), ейск, евпатория, анапа, общество