https://ria.ru/20210602/sammit-1735292388.html

Эксперт рассказал об ожиданиях инвесторов от встречи Путина и Байдена

Эксперт рассказал об ожиданиях инвесторов от встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 02.06.2021

Эксперт рассказал об ожиданиях инвесторов от встречи Путина и Байдена

Инвесторы ожидают, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена даст импульс созданию нормальных условий функционирования мировой экономики,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:46

2021-06-02T16:46

2021-06-02T16:58

петербургский международный экономический форум

александр ивлев

петербургский международный экономический форум (фонд)

джо байден

владимир путин

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Инвесторы ожидают, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена даст импульс созданию нормальных условий функционирования мировой экономики, заявил в интервью РИА Новости управляющий партнер международной компании EY по странам СНГ Александр Ивлев."Но здесь нужно понимать, что мир многополярный, существует очень большое количество интересов. Мировые лидеры должны это понимать и учитывать. Поэтому, конечно же, есть ожидания от того, что встреча пройдет, но важно понимать, насколько стороны будут готовы двигаться навстречу друг другу, принимая во внимание мультиполярность мира", - отметил Ивлев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210525/diplomatiya-1733874872.html

санкт-петербург

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александр ивлев, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, владимир путин, санкт-петербург, экономика