В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
© AP Photo / Martin Meissner, File
МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб объяснил, что дежурный Миг-29 был поднят для сопровождения самолета Ryanair в Минск, чтобы при необходимости указывать курс пассажирскому судну и прикрыть Минск от возможного акта терроризма.
"Он должен был … контролировать правильность курса следования гражданского судна в аэропорт Минск-2 согласно тому коридору, который ему освободили гражданские диспетчеры. В случае отказа радиосвязи на борту (самолета Ryanair – ред.), а такое бывает, мы же не знаем, (если – ред.) на борту взрывное устройство взорвалось – повредило радиосвязь, отдельные блоки, нет связи у экипажа, он не может ничего сообщить… Значит, дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей", - заявил Голуб телеканалу ОНТ. Он добавил, что третья основная задача была "прикрыть Минск от акта воздушного терроризма: не было информации, что бомбы там нет". Голуб подчеркнул, что расстояние между самолетами было более 50 километров.
Он также обратил внимание на тот факт, что экипаж самолета Ryanair в течение 14 минут размышлял над рекомендацией белорусских диспетчеров приземлиться в аэропорту Минска и выполнил вираж в направлении столицы Белоруссии, когда ему оставалось до госграницы с Литвой лететь две минуты.
"За эти 14 минут он оказался уже в районе Лиды, от точки, где экипаж принял решение о развороте, до государственной границы - чуть более 25 километров, до аэропорта Вильнюса - порядка 78 километров. Боинг-737 шел на скорости 900 километров в час… Его (экипаж Ryanair – ред.) никто не принуждал, ему никто не давал команду, ему только рекомендовали. Он мог не выполнить, и его через две минуты не было бы в воздушном пространстве Беларуси, он был бы в Литве, и это были бы проблемы литовских авиаслужб – на борту бомба, и она должна взорваться над Вильнюсом", - отметил Голуб.
Он подчеркнул, что никто не знает, почему так долго экипаж принимал решение. "Нет у нас материалов, что за переговоры за эти 14 минут экипаж вел – с авиакомпанией, наверное, с диспетчерами аэропорта в Вильнюсе, и те ему что-то рекомендовали. Но у нас пока этих данных нет", - констатировал Голуб.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам. Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, в нем содержалась угроза взорвать самолет над Вильнюсом. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил ранее Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.