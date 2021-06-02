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Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт
Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт - РИА Новости, 02.06.2021
Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт
Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, назначенные на среду. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:13
2021-06-02T09:13
2021-06-02T10:23
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БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно, назначенные на среду.Изменения в расписании связаны с "неполучением разрешения от воздушных ведомств", добавила она. При этом не уточняется, чья сторона не выдала документы.Как следует из официального релиза авиакомпании, поступившего в агентство, речь идет, в частности, о рейсах в Москву и Санкт-Петербург LH1444 /1445/02 FRA-DME и LH1436/1437/02 FRA-LED. Пассажиров проинформировали об отмене, им принесли извинения за неудобства.После инцидента с самолетом Ryanair российские власти разрешили нескольким европейским авиакомпаниям, в том числе Lufthansa, совершать перевозки в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии. Указывалось, что новые маршруты придется согласовывать каждый день.
https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733806757.html
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