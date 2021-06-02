https://ria.ru/20210602/reys-1735300591.html

В Германии объяснили отмену рейсов из России

В Германии объяснили отмену рейсов из России - РИА Новости, 02.06.2021

В Германии объяснили отмену рейсов из России

Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Германию отменили из-за отсутствия разрешения на полеты Lufthansa, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса республики. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:18

2021-06-02T17:18

2021-06-02T21:22

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мюнхен

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александр нерадько

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БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Рейсы "Аэрофлота" и S7 в Германию отменили из-за отсутствия разрешения на полеты Lufthansa, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса республики.Там отметили, что Росавиация своевременно не выдала немецкой авиакомпании разрешение на июнь. "На основании принципа взаимной практики Федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении", — добавила представитель ведомства.Поэтому, как подчеркнули в Минтрансе, "Аэрофлот" и S7 не могли выполнять полеты с 1 июня. Вчера отменили три рейса "Аэрофлота", сегодня — четыре.В ведомстве отметили, что вместе с посольством Германии находятся в тесном контакте с российскими авиационными властями. Рейсы российских авиакомпаний в Германию разрешат, как только Lufthansa получит документы от Росавиации на июнь.В министерстве уточнили, что после приостановки воздушного сообщения между Германией и Россией в марте 2020 года авиауслуги предоставляются "в сокращенном количестве, частично на основе ежемесячного чартера и на основе взаимности".S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны Германии. Представитель Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, это разовый инцидент."Аэрофлот" также отменил самолеты во Франкфурт и Мюнхен и обратно, которые должны были состояться в среду.Позднее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что проблему решили.

https://ria.ru/20210531/reys-1734926776.html

https://ria.ru/20210529/reysy-1734723973.html

https://ria.ru/20210531/aviasoobschenie-1735018509.html

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аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мюнхен, санкт-петербург, александр нерадько, в мире, россия, германия, lufthansa