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Посол Германии в России рассказал, чем ему нравится Москва
Посол Германии в России рассказал, чем ему нравится Москва - РИА Новости, 02.06.2021
Посол Германии в России рассказал, чем ему нравится Москва
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр признался, что его поражает многообразие, которое он наблюдает в самом большом городе Европы — Москве. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:07
2021-06-02T16:07
2021-06-02T16:56
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россия
геза андреас фон гайр
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр признался, что его поражает многообразие, которое он наблюдает в самом большом городе Европы — Москве.Он напомнил, что в российской столице можно найти "абсолютно все, что есть во всем мире".Посол также рассказал о "самом замечательном опыте", когда он садился в метро и доезжал до станции, где еще никогда не был. "Ходил гулять, находил какой-то небогатый район города, из окон можно было услышать прекрасную музыку, как дети упражняются на музыкальных инструментах. Этот город крайне богат своей культурой", — пояснил фон Гайр.Он также добавил, что ему нравится спокойствие москвичей — они не дают вывести себя из равновесия.
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европа, общество, россия, геза андреас фон гайр, москва, германия
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Посол Германии
в России Геза Андреас фон Гайр
признался, что его поражает многообразие, которое он наблюдает в самом большом городе Европы — Москве
.
Он напомнил, что в российской столице можно найти "абсолютно все, что есть во всем мире".
"Я очень много ходил здесь пешком, я был рад видеть здесь и известные всем достопримечательности, и маленькие улочки", — заявил дипломат в рамках ежегодного мероприятия "Германо-французский день".
Посол также рассказал о "самом замечательном опыте", когда он садился в метро и доезжал до станции, где еще никогда не был.
"Ходил гулять, находил какой-то небогатый район города, из окон можно было услышать прекрасную музыку, как дети упражняются на музыкальных инструментах. Этот город крайне богат своей культурой", — пояснил фон Гайр.
Он также добавил, что ему нравится спокойствие москвичей — они не дают вывести себя из равновесия.