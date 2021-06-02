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Посол Германии в России рассказал, чем ему нравится Москва

Посол Германии в России рассказал, чем ему нравится Москва - РИА Новости, 02.06.2021

Посол Германии в России рассказал, чем ему нравится Москва

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр признался, что его поражает многообразие, которое он наблюдает в самом большом городе Европы — Москве. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:07

2021-06-02T16:07

2021-06-02T16:56

европа

общество

россия

геза андреас фон гайр

москва

германия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр признался, что его поражает многообразие, которое он наблюдает в самом большом городе Европы — Москве.Он напомнил, что в российской столице можно найти "абсолютно все, что есть во всем мире".Посол также рассказал о "самом замечательном опыте", когда он садился в метро и доезжал до станции, где еще никогда не был. "Ходил гулять, находил какой-то небогатый район города, из окон можно было услышать прекрасную музыку, как дети упражняются на музыкальных инструментах. Этот город крайне богат своей культурой", — пояснил фон Гайр.Он также добавил, что ему нравится спокойствие москвичей — они не дают вывести себя из равновесия.

https://ria.ru/20190720/1556728378.html

европа

россия

москва

германия

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европа, общество, россия, геза андреас фон гайр, москва, германия