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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210602/popova-1735227811.html
Попова заявила о добровольности вакцинации от COVID-19
Попова заявила о добровольности вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
Попова заявила о добровольности вакцинации от COVID-19
Государством сформирована четкая позиция по добровольности вакцинации против коронавирусной инфекции, об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:22
2021-06-02T12:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Государством сформирована четкая позиция по добровольности вакцинации против коронавирусной инфекции, об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя, граждане должны сами осознать эту необходимость.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Попова заявила о добровольности вакцинации от COVID-19

12:22 02.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Государством сформирована четкая позиция по добровольности вакцинации против коронавирусной инфекции, об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Четкая позиция государства сформирована, она звучала неоднократно. Также буквально несколько дней назад Владимир Владимирович Путин еще раз обратил на это внимание. У нас добровольная вакцинация против COVID-19", - сказала Попова на заседании Совфеда.
Ранее Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя, граждане должны сами осознать эту необходимость.
Вакцинация дачников от коронавируса в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Чтобы как можно скорее победить коронавирусную инфекцию, медики советуют сделать прививку.

Женщина после вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
1 из 10

Чтобы как можно скорее победить коронавирусную инфекцию, медики советуют сделать прививку.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лаборатории, пункты тестирования и вакцинации появляются там, где находятся люди.

Пациенты в ожидании своей очереди во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
2 из 10

Лаборатории, пункты тестирования и вакцинации появляются там, где находятся люди.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

А люди весной массово едут на дачи.

Пациенты во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
3 из 10

А люди весной массово едут на дачи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В подмосковных садовых товариществах, например, прививочные пункты работают уже месяц.

Пациенты в ожидании своей очереди во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
4 из 10

В подмосковных садовых товариществах, например, прививочные пункты работают уже месяц.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Изначально планировалось, что они будут открыты с первого по десятое мая.

Пациент во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
5 из 10

Изначально планировалось, что они будут открыты с первого по десятое мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Но сюда стали приходить все больше людей, и тогда работу пунктов решили продлить.

Мужчина после вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
6 из 10

Но сюда стали приходить все больше людей, и тогда работу пунктов решили продлить.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Сегодня выездные пункты вакцинации от COVID-19 появились уже во многих регионах.

Пациентка во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в СНТ Волга под Казанью
7 из 10

Сегодня выездные пункты вакцинации от COVID-19 появились уже во многих регионах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выездная вакцинация от коронавирусной инфекции в СНТ "Волга" под Казанью.

Медицинский работник во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Волга под Казанью
8 из 10

Выездная вакцинация от коронавирусной инфекции в СНТ "Волга" под Казанью.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Прививку здесь могут сделать все желающие.

Пациентка во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в СНТ Волга под Казанью
9 из 10

Прививку здесь могут сделать все желающие.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Для этого нужен паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Пациент во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в СНТ Волга под Казанью
10 из 10

Для этого нужен паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 10

Чтобы как можно скорее победить коронавирусную инфекцию, медики советуют сделать прививку.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Лаборатории, пункты тестирования и вакцинации появляются там, где находятся люди.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 10

А люди весной массово едут на дачи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 10

В подмосковных садовых товариществах, например, прививочные пункты работают уже месяц.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Изначально планировалось, что они будут открыты с первого по десятое мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Но сюда стали приходить все больше людей, и тогда работу пунктов решили продлить.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Сегодня выездные пункты вакцинации от COVID-19 появились уже во многих регионах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 10

Выездная вакцинация от коронавирусной инфекции в СНТ "Волга" под Казанью.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 10

Прививку здесь могут сделать все желающие.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 10

Для этого нужен паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
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