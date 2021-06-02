https://ria.ru/20210602/popova-1735227811.html

Попова заявила о добровольности вакцинации от COVID-19

Попова заявила о добровольности вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021

Попова заявила о добровольности вакцинации от COVID-19

Государством сформирована четкая позиция по добровольности вакцинации против коронавирусной инфекции, об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:22

2021-06-02T12:22

2021-06-02T12:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Государством сформирована четкая позиция по добровольности вакцинации против коронавирусной инфекции, об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя, граждане должны сами осознать эту необходимость.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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