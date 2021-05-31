https://ria.ru/20210531/vaktsinatsiya-1734878162.html

Вакцинация дачников от коронавируса в России

Вакцинация дачников от коронавируса в России - РИА Новости, 31.05.2021

Вакцинация дачников от коронавируса в России

В России сделать прививку от COVID-19 можно не только в поликлиниках, торговых центрах и МФЦ. Для удобства дачников вакцинацию организовали в садовых... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:30

2021-05-31T13:30

2021-05-31T14:23

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россия

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В России сделать прививку от COVID-19 можно не только в поликлиниках, торговых центрах и МФЦ. Для удобства дачников вакцинацию организовали в садовых товариществах. Выездные пункты и их пациенты — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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