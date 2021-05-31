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Вакцинация дачников от коронавируса в России
Вакцинация дачников от коронавируса в России - РИА Новости, 31.05.2021
Вакцинация дачников от коронавируса в России
В России сделать прививку от COVID-19 можно не только в поликлиниках, торговых центрах и МФЦ. Для удобства дачников вакцинацию организовали в садовых... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:30
2021-05-31T14:23
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В России сделать прививку от COVID-19 можно не только в поликлиниках, торговых центрах и МФЦ. Для удобства дачников вакцинацию организовали в садовых товариществах. Выездные пункты и их пациенты — в фотоленте Ria.ru.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, фото, фото

Вакцинация дачников от коронавируса в России

13:30 31.05.2021 (обновлено: 14:23 31.05.2021)
 
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В России сделать прививку от COVID-19 можно не только в поликлиниках, торговых центрах и МФЦ. Для удобства дачников вакцинацию организовали в садовых товариществах. Выездные пункты и их пациенты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Чтобы как можно скорее победить коронавирусную инфекцию, медики советуют сделать прививку.

Женщина после вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
1 из 10

Чтобы как можно скорее победить коронавирусную инфекцию, медики советуют сделать прививку.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лаборатории, пункты тестирования и вакцинации появляются там, где находятся люди.

Пациенты в ожидании своей очереди во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
2 из 10

Лаборатории, пункты тестирования и вакцинации появляются там, где находятся люди.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

А люди весной массово едут на дачи.

Пациенты во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
3 из 10

А люди весной массово едут на дачи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В подмосковных садовых товариществах, например, прививочные пункты работают уже месяц.

Пациенты в ожидании своей очереди во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
4 из 10

В подмосковных садовых товариществах, например, прививочные пункты работают уже месяц.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Изначально планировалось, что они будут открыты с первого по десятое мая.

Пациент во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
5 из 10

Изначально планировалось, что они будут открыты с первого по десятое мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Но сюда стали приходить все больше людей, и тогда работу пунктов решили продлить.

Мужчина после вакцинации от коронавирусной инфекции в дачном обществе Березка под Новосибирском
6 из 10

Но сюда стали приходить все больше людей, и тогда работу пунктов решили продлить.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Сегодня выездные пункты вакцинации от COVID-19 появились уже во многих регионах.

Пациентка во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в СНТ Волга под Казанью
7 из 10

Сегодня выездные пункты вакцинации от COVID-19 появились уже во многих регионах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выездная вакцинация от коронавирусной инфекции в СНТ "Волга" под Казанью.

Медицинский работник во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Волга под Казанью
8 из 10

Выездная вакцинация от коронавирусной инфекции в СНТ "Волга" под Казанью.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Прививку здесь могут сделать все желающие.

Пациентка во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в СНТ Волга под Казанью
9 из 10

Прививку здесь могут сделать все желающие.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Для этого нужен паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Пациент во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в СНТ Волга под Казанью
10 из 10

Для этого нужен паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
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