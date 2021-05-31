Вакцинация дачников от коронавируса в России
Чтобы как можно скорее победить коронавирусную инфекцию, медики советуют сделать прививку.
Чтобы как можно скорее победить коронавирусную инфекцию, медики советуют сделать прививку.
Лаборатории, пункты тестирования и вакцинации появляются там, где находятся люди.
Лаборатории, пункты тестирования и вакцинации появляются там, где находятся люди.
А люди весной массово едут на дачи.
В подмосковных садовых товариществах, например, прививочные пункты работают уже месяц.
В подмосковных садовых товариществах, например, прививочные пункты работают уже месяц.
Изначально планировалось, что они будут открыты с первого по десятое мая.
Изначально планировалось, что они будут открыты с первого по десятое мая.
Но сюда стали приходить все больше людей, и тогда работу пунктов решили продлить.
Но сюда стали приходить все больше людей, и тогда работу пунктов решили продлить.
Сегодня выездные пункты вакцинации от COVID-19 появились уже во многих регионах.
Сегодня выездные пункты вакцинации от COVID-19 появились уже во многих регионах.
Выездная вакцинация от коронавирусной инфекции в СНТ "Волга" под Казанью.
Выездная вакцинация от коронавирусной инфекции в СНТ "Волга" под Казанью.
Прививку здесь могут сделать все желающие.
Для этого нужен паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Для этого нужен паспорт и полис обязательного медицинского страхования.