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S7 получила разрешение от немецких властей на полеты в Германию
S7 получила разрешение от немецких властей на полеты в Германию - РИА Новости, 02.06.2021
S7 получила разрешение от немецких властей на полеты в Германию
Российская S7 получила разрешение на полеты в Германию от властей страны, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T20:53
2021-06-02T20:53
2021-06-02T22:40
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в мире
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская S7 получила разрешение на полеты в Германию от властей страны, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.Собеседница агентства подчеркнула, что рейсы теперь будут выполняться в плановом порядке.О получении разрешений на полеты в Россию ранее сообщили и в немецкой Lufthansa. S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, по ее словам, это разовый инцидент. "Аэрофлот" отменил рейсы во Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, а также обратные рейсы. Позднее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что проблема с отменами рейсов между Москвой и Берлином уже разрешилась.
https://ria.ru/20210602/lufthansa-1735332160.html
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