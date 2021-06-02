https://ria.ru/20210602/polety-1735333469.html

S7 получила разрешение от немецких властей на полеты в Германию

S7 получила разрешение от немецких властей на полеты в Германию - РИА Новости, 02.06.2021

S7 получила разрешение от немецких властей на полеты в Германию

Российская S7 получила разрешение на полеты в Германию от властей страны, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T20:53

2021-06-02T20:53

2021-06-02T22:40

s7 airlines

германия

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российская S7 получила разрешение на полеты в Германию от властей страны, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.Собеседница агентства подчеркнула, что рейсы теперь будут выполняться в плановом порядке.О получении разрешений на полеты в Россию ранее сообщили и в немецкой Lufthansa. S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, по ее словам, это разовый инцидент. "Аэрофлот" отменил рейсы во Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, а также обратные рейсы. Позднее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что проблема с отменами рейсов между Москвой и Берлином уже разрешилась.

https://ria.ru/20210602/lufthansa-1735332160.html

германия

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2021

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s7 airlines, германия, в мире