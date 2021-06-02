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Москвичам рассказали о погоде на этой неделе
Москвичам рассказали о погоде на этой неделе - РИА Новости, 02.06.2021
Москвичам рассказали о погоде на этой неделе
До конца недели в Москве будет солнечно и без осадков, небольшие дожди ожидаются лишь в понедельник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:51
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москва
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. До конца недели в Москве будет солнечно и без осадков, небольшие дожди ожидаются лишь в понедельник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Ближайшие дожди - небольшие, кратковременные - ожидаются в понедельник. На этой неделе без осадков и солнечно", - рассказала Позднякова.
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москва, общество

Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

10:51 02.06.2021 (обновлено: 11:07 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Парке Горького в Москве в жаркую погоду
Отдыхающие на набережной в Парке Горького в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. До конца недели в Москве будет солнечно и без осадков, небольшие дожди ожидаются лишь в понедельник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ближайшие дожди - небольшие, кратковременные - ожидаются в понедельник. На этой неделе без осадков и солнечно", - рассказала Позднякова.
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