https://ria.ru/20210602/pogoda-1735207262.html

Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Москвичам рассказали о погоде на этой неделе - РИА Новости, 02.06.2021

Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

До конца недели в Москве будет солнечно и без осадков, небольшие дожди ожидаются лишь в понедельник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:51

2021-06-02T10:51

2021-06-02T11:07

москва

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. До конца недели в Москве будет солнечно и без осадков, небольшие дожди ожидаются лишь в понедельник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Ближайшие дожди - небольшие, кратковременные - ожидаются в понедельник. На этой неделе без осадков и солнечно", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20210601/sinoptiki-1735067070.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество